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Росстат опубликовал данные по росту цен на продукты

Экономика

По данным статистического ведомства, в среднем по России минимальный набор продуктов питания на месяц стоил в декабре 2017 года 3749,6 рубля

Москва, 11 января 2018, 10:38 — REGNUM  В России рост цен на потребительские товары в декабре 2017 года составил 0,4%, инфляция с начала года составила 2,5%, сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, в среднем по России минимальный набор продуктов питания на месяц стоил в декабре 2017 года 3749,6 рубля. По этому показателю с начала года зафиксирован рост на 1,6%. Отмечается, что более других продуктов питания в декабре подорожали овощи, фрукты, красная игра, маргарин, сыры, молоко и глазированные сырки.

В то же время подешевели некоторые виды круп: гречневая упала в цене на 3,8%, горох и фасоль на 1,4%, В среднем на 0,2−0,6% подешевели и мясо птицы, мука, консервы из овощей, шоколад и водка.

Напомним, 9 января министр труда и социальной защиты Максим Топилин указал на «перебор» в потребительской корзине жителей России хлебных продуктов и картофеля.

Такой набор продуктов не совсем сбалансирован и по ряду позиций отстаёт от норм здорового питания, утверждённых Минздравом РФ в 2016 году. Глава Минтруда отметил недостаток в корзине мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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