Из-за Крыма: учебник по истории России подвергнут дополнительной экспертизе

Москва, , 12:32 — REGNUM Учебник для десятого класса «История России: начало XX — начало XXI века», выпущенное издательством «ДРОФА», отправлен на дополнительную экспертизу. Провести исследование было решено на сосотоявшемся в конце декабря заседании научно-методического совета по учебникам Минобрнауки под председательством министра образования и науки Ольги Васильевой.

Читайте также: Новые учебники истории появятся в школах в 2017 году — Васильева

Аксенов: Энергоблокаду Крыма необходимо внести в учебники по истории

Подавляющее большинство присутствующих высказались за проведение дополнительной экспертизы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания. Результаты исследования, которым займется Российская академия наук, должны быть готовы уже до конца января.

Ранее по теме: Новые учебники истории появятся в школах в 2017 году — Васильева

Путин поручил включить в учебники истории главы о Крыме и Севастополе

Напомним, в октябре 2017 года во время заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала провокационной записью фразу из учебника по истории России для 10 классов под редакцией Волобуева, Карпачева, Романова о событиях, предшествовавших присоединению Крыма: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

У сенатора от Республики Крым Сергея Цекова такая оценка событий вызвала недоумение и возмущение: «Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике?».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Более 96% жителей республики высказались за отделение от Украины и воссоединение Крыма с Россией. «За» такое решение высказались и 95% жителей Севастополя.