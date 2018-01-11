Президент Литвы Грибаускайте официально не признавалась в связях с КГБ

Вильнюс, , 13:41 — REGNUM В опубликованном в Литве списке агентов КГБ СССР из 1669 фамилий — 22 фамилии заретушированы, а это означает, что эти лица признались в сотрудничестве с КГБ, из-за чего получили защиту государства и анонимность, а гриф секретности будет снят лишь через 75 лет. Об этом в дискуссионной передаче на канале Lietuvos ryto televizija рассказала директор так называемого Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы Тереса Бируте Бураускайте.

При этом она подчеркнула, что, согласно литовским законам, признавшиеся в сотрудничестве лица, которые прошли процесс люстрации, не могут сохранять анонимность своих прошлых связей с КГБ, если захотят занять любые государственные должности. Если они будут на них претендовать, их дела будут автоматически оглашены.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, таким образом Бураускайте, не называя фамилию, официально опровергла слухи, что процесс люстрации проходила действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, которую подозревают в связях с КГБ в связи с её блестящей карьерой в советское время, когда она сразу заняла должность в отделе кадров в литовской филармонии, а затем, уже после учёбы в Ленинграде, дослужилась до лектора Высшей партийной школы, а в начале 90-х годов при до сих пор чётко не названных обстоятельствах оказалась в США. Сама Грибаускайте пять раз меняла свою биографию на официальном сайте президента.

Однако, согласно правилам, которые обрисовала Бураускайте, Грибаускайте не признавалась в связях в КГБ, иначе не могла бы без озвучивания такой информации баллотироваться на пост президента Литвы. Либо факт её сотрудничества намеренно и умышленно скрывается. Либо в советское время без всяких контактов с КГБ можно было дослужиться до высокой должности при подготовке партийных кадров и без всяких ограничений разъезжать по миру.