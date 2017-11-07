Светлана Шаповалова, , 10:30 — REGNUM

Библейское изречение «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» весьма красноречиво проявилось в случае с собственниками одной из самых известных компаний по производству БАДов. И это не какой-то там секрет Полишинеля, что препараты, производимые «Эваларом», в большинстве своем лекарствами не являются, и что страждущим за их же деньги продают дорогую рекламу в пестрых коробочках.

Читайте также: «Иванову помогло»: настырный эваларовский бизнес на БАДах

Речь идет о вполне широкомасштабной PR-акции алтайского думца Александра Прокопьева, чьей семье принадлежит «Эвалар» и «Сибирская медиагруппа» (СМГ).

Из лизоблюдов в оппозиционеры

Впервые думское кресло сын владелицы компании «Эвалар» получил в 2011 году при активной поддержке «Единой России».Покупка медийных активов, принадлежащих ранее ФПГ «Сибма» (её возглавлял ныне покойный Анатолий Банных), состоялась в июле 2013 года. Зачем ООО «Сибирская медиа группа» (дочерняя структура холдинговой компании «Эвалар») понадобился «чемодан без ручки» (все проданные СМИ были неликвидом), сомнений не оставляло: внушительные расходы по их содержанию планируется компенсировать такими же внушительными «политическими дивидендами».

И действительно, уже через год после создания «Сибирская медиагруппа», куда вошли несколько газет, сайтов и региональных телекомпаний, принимала самое активное участие в освещении губернаторской избирательной кампании и оказывала существенную поддержку в переизбрании губернатора Александра Карлина на третий срок. Чего только стоила организация СМГ массового опроса жителей Алтайского края: в августе 2014 года заявлялось, что губернаторскую программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет поддержали более 48 тысяч жителей Алтайского края.

Но уже спустя два года после этого ситуация кардинальным образом изменилась. В сентябре 2016 года, когда Александр Прокопьев самостоятельно (без единороссов) подтвердил свой думский мандат по плотно опекаемому «Эваларом» Бийскому округу, а лояльнейшие до сих пор медиа начали кампанию критики губернатора и местных чиновников.

Читайте также: Цена мандата и «Эвалар» против губернатора: обзор алтайских событий

Если тогда у кого-то еще были предположения относительно такой кардинальной смены «политориентации», то после серии губернаторских отставок последнего года можно почти не сомневаться: «молодой технократ» рвется в губернаторы.

Напомним, официально курс на обновление губернаторского корпуса был объявлен во втором полугодии 2016 года с назначением Сергея Кириенко на пост первого замглавы администрации президента РФ. Но, очевидно, Александру Прокопьеву многие нюансы данного курса могли быть известны от высокопоставленных «друзей» в «Единой России». Когда на блюдечке с голубой каёмочкой преподносят сумму с несколькими нулями даже тем, кто владеет «информацией и миром», сложно за действительное не выдать желаемое.

Узнав о предстоящем «губернаторопаде» и уверовав, что при его ресурсах именно он, Александр Прокопьев, как никто другой подходит для губернаторского кресла, «Эвалар», скорее всего, пошёл по обкатанной Анатолием Банных схеме: обратился к услугам команды скандально известных политтехнологов. Аналогичное целенаправленное распространение негативной информации ранее осуществлялось командой Ильи Митькина (Спокойнова) на губернаторских выборах Михаила Евдокимова и позднее — в войне Александра Карлина и самого Анатолия Банных.

Читайте также: ГОК-стоп по-приморски, или Как потратить госденьги и остаться без штанов

«Заблаговременная забота Управления внутренней политики о преемнике для бедного, проблемного и непрестижного региона, расположенного «далеко от Москвы», вполне понятна. Желающих на это место, увы, мало. Геморроя здесь — горы, а профита не видно. «Все украдено еще до нас». И тут вдруг, оказывается, по Москве ходит молодой человек. В итальянских костюмчиках. А вообще — чуть ли не олигарх. Или сын. Олигархессы. С деньгами, с ресурсом — СМИ там у него на этом Алтае скуплены. Вот мне, кажется, у парня после таких разговоров в Администрации президента голова-то и закружилась от нарисованных ему губернаторских перспектив», — ранее пояснил ИА REGNUM редактор алтайского оппозиционного сайта «Что делать?» Валерий Савинков.

Читайте также: Сын «олигархессы» метит в губернаторы Алтайского края

«Метод двойных аудиторий»

Даже беглого взгляда на заголовки обзоров алтайской прессы хватит, чтобы заметить тенденциозность, с которой СМГ стала освещать некоторые темы. К примеру, если в ноябре 2016 года губернаторскую команду критиковали за слабые показатели в инвестиционной политике (хотя они были выше всероссийских), то к декабрю региональные власти стали «цеплять» за всё подряд: даже за то, что регион старается жить по средствам, не влезая в кредиты. Также раздувался на пустом месте «конфликт элит»: якобы «Эвалар» с подачи губернатора «терроризируют» фискальными проверками. Особенно на этом фоне выделялась агрессивная информационная кампания по дискредитации федерального проекта по строительству в Барнауле крупнейшего перинатального центра, получившего название ДАР (Дети. Алтай. Россия).

Читайте также: Федеральные рейтинги и информационные войны: обзор алтайских событий

Методика, при которой вначале будоражится население, потом средства массовой информации, а затем власти, у черных пиарщиков даже собственное название имеет: «Метод двойных аудиторий». Это когда первые аудитории используются для акций, ориентированных на вторые аудитории. Дорогое удовольствие: чтобы из алтайской глубинки нужного эффекта достигнуть, нужно было привлекать федеральные СМИ и платить немалые суммы за нужную подачу. Это тайное тоже недавно стало явным.

В сентябре 2017 года известный публикациями расследований и разоблачений сайт The Insider опубликовал большой материал о «внутренней кухне» телеканала НТВ. Как выяснилось, сюжет о ДАРе, вышедший в эфир в апреле (с помпой открыли недостроенный объект, создающий угрозу для здоровья рожениц и их малышей), мог быть заказным.

Читайте также: Алтайский перинатальный центр попросил прокуратуру урезонить клевету СМИ

«Помню, был огромный заказной сюжет про барнаульский роддом, там какие-то огромные деньги платили каналу (в эфире, конечно, ни слова про рекламу). Это был вброс против губернатора, заказывали серьезные люди через директора «Студии Утро» <…>. Потом был скандал, режиссеры в курилке рассказывали, что попросился высказаться губернатор — ну, типа оправдаться, вышел аж через Земского (гендиректор НТВ), и тогда Романцова дала задание <…> нарезать его так, чтоб было неубедительно, типа он говорит чушь», — так описывает автор ситуацию вокруг скандального телесюжета.

Аналогичные «сливы» можно найти также в других российских СМИ. К примеру, 21 и 9 февраля 2017 года на сайте «Российской газеты» (РГ) статьи про «ДАР» опубликованы не за подписью алтайской редакции «РГ», а под авторством некоего «Иноземцева», который, судя по ссылке в статье, кроме как о перинатальном центре за год написал в «РГ» всего пять статей, и все — весьма неоднозначного содержания.

Эта же технология была задействована и в освещении выборов в Алтайском крае: несмотря на то, что жалобы дошли до ЦИК РФ и тоже пришлось потратить немало времени на их проверку, нарушения, очевидно, были раздуты.

Читайте также: Представитель ЦИК РФ: выборы в Алтайском крае проходят без нарушений

Отрабатывая региональную повестку, СМИ «Эвалара» ревностно следили и за федеральной. С особым рвением редакциями размещалось все, что касалось губернаторских рейтингов, псевдорейтингов и уже свершившихся отставок. Однако затраты на пиар росли, а обещанных результатов усилия, очевидно, не проносили. Тут еще и с самим Митькиным неприятность случилась: в ночь на 17 февраля 2017 года его арестовали на Алтае (хотя делом о мошенничестве политтехнолога экс-губернатора Приморья, его жены Марины Свиридовой и председателя краевого Союза горнопромышленников занимаются правоохранители Приморья).

Читайте также: Справедливый сценарий для Миклушевского: отставка, уголовное дело, СИЗО

Информационная «пустышка»

Пиар-кампания по дискредитации губернатора и его команды длится уже более года, но ожидаемого Прокопьевым эффекта не принесла. Да и не могла принести, поскольку была подкреплена не реальными фактами, а оказалась такой же пустышкой, как и отдельные «лекарства» «Эвалара».

Читайте также: Гомеопатия, БАДы и лженаука: как бизнес наживается на внушаемых пациентах

В ситуации, когда не исключен вариант, что «объекты инвестирования», ранее щедро делившиеся информацией и много чего обещавшие, могут и вовсе рычаги управления потерять, Александр Прокопьев предпринимает еще одну попытку «встроить свою кандидатуру» в губернаторское кресло.

Это явное обнаружилось в «сливе» о якобы купленной за 7 млн € для губернатора Карлина лояльности федерального центра. В компромате, который был опубликован на анонимном телеграмм-канале и перепечатан многими третьесортными ресурсами, сделан вывод, что до конца текущего года власть в Алтайском крае все-таки сменится. Что, мол, алтайский губернатор Александр Карлин готовит к себе в преемники «сынка» друзей семьи — Даниила Бессарабова, который «неоднократно называл Александра Карлина своим крестным отцом в политике».

Это тоже, мягко сказать, дезинформация. Судя по биографической справке, Даниил Бессарабов, несмотря на свою молодость и учёную степень (он родился в 1976 году, является кандидатом юридических наук), в политику пришел еще в 2004 году, дважды избравшись в региональный парламент. В апреле 2009 года был включен в список окружного резерва управленческих кадров для замещения должности категории высшего уровня, а с 2010 года работал заместителем губернатора. С 2016 года является коллегой Александра Прокопьева — депутатом Госдумы.

Но в попытке успеть вскочить на подножку уходящего поезда с новым составом губернаторов «Эвалар» пошёл еще дальше: осенью 2017 года Александр Прокопьев, позиционирующий себя в Госдуме РФ как единоросс, не обошёл вниманием протестную повестку местного отделения КПРФ.

Читайте также: Алтай: пустышка для избирателя — избиратель голосует ногами

Между тем известно, что громкие обещания Прокопьева, розданные в своем Бийском округе, на деле оказываются обычными пустышками: когда заявляется на миллион, а делается на копейку. За пять лет он обещал создать в Бийске парковую территорию, где будут построены спортивно-оздоровительный центр, включая крытый бассейн для занятий спортивно-оздоровительным и оздоровительным плаванием, гостиница и много чего еще. Но пока в обозначенном квартале АБ только «черные спортсмены» резвятся, вырубая реликтовые деревья и закатывая местность в асфальт.

Читайте также: Алтай: пустышка для избирателя — избиратель голосует ногами

Вот и выходит, что деньги, заработанные на пустышках, могли быть также бездарно потрачены на «пустышки» информационные: на дискредитацию того же перинатального центра ДАР, который, несмотря на весь «компромат», называют лучшим в России, на окошмаривание социальной и бюджетной политики, которую в конце прошлого года президент Владимир Путин поставил в пример другим регионам, где живут далеко не по средствам, на скорую отставку губернатора, которая все никак не состоится.

Читайте также: Правительство Алтайского края: слухи об отставке губернатора беспочвенны

«Люди, называемые политологами, они не включены в число лиц, причастных к принятию кадровых решений, и могут говорить все что угодно. Они включают в свои списки на выбывание тех или иных губернаторов, руководствуясь какими-то своими критериями. А администрация президента — своими. Не всегда они совпадают. К тому же есть ряд объективных показателей, по которым оценивается ситуация, деятельность администрации региона. Даже если менять кого-то, то нужна адекватная замена. Вопрос её подбора тоже достаточно серьезный, и самое главное — требует времени. Но чтобы черный пиар помог снять губернаторов — мне такие факты неизвестны. Все, с чем приходилось сталкиваться, было связано с результатами работы правоохранительных органов либо администрации президента», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Александр Каминский, которому в свое время довелось поработать и на Алтае.

Именно поэтому он полагает, что на сроки принятия кадровых решений в Алтайском крае будут влиять его особенности.

«Алтайский край имеет специфическую структуру экономики: здесь очень мало денег. Поэтому желающих руководить данным регионом очень мало, мягко говоря. Даже если очень сильно захотят поменять губернаторов, проблема будет найти замену. В то, что можно зайти в большой кабинет, заплатить деньги и стать губернатором, я не верю, это выдумки пиарщиков. Чтобы руководить регионом, нужны не деньги, а совсем другие навыки. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на людей, которые за последний год стали губернаторами или исполняющими обязанности губернаторов: там нет толстосумов и денежных мешков. Поэтому тем людям, которые говорят, мол, вот у меня есть амбиции и деньги, нужно понимать, что одно дело пиар, а другое — когда ему в администрации президента реально предложат эту должность и объяснят, как работать и чем это все пахнет, если не будут справляться», — привел довод Александр Каминский.

Интересно, как скоро сам Прокопьев поймёт, что теперь и ему самому, стараниями пиарщиков, «пустышку» продали?

Кстати, некоторое представление о том, сколько денег могло быть потрачено на реализацию абсурдной в общем-то идеи заполучить губернаторское кресло, можно по данным, опубликованным в сентябрьском журнале «Эксперт-Сибирь»: увеличив более чем на 25% производство продукции, в 2016 году компания «Эвалар» ухитрилась на 60% сократить полученную прибыль (с 2,8 млрд в 2015 году до 1,09 млрд рублей — в 2016 году).

Читайте ранее в этом сюжете: Бой с тенью: «социально-безответственный» алтайский бизнес попал под прицел