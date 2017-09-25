Правительство Алтайского края: слухи об оставке губернатора беспочвенны

Барнаул, , 15:41 — REGNUM Губернатор Алтайского края Александр Карлин вошел в число 9 глав регионов, которым якобы прочат скорую отставку. Между тем в правительстве Алтайского края сообщили, что данную информацию не иначе, как слухами, не назовешь.

«Слухи об отставке губернатора Алтайского края не имеют под собой никаких оснований. Подобные анонимные слухи, не только про алтайского губернатора, появляются с периодичностью, примерно, один раз в полгода и, по всей видимости, привязаны к выборным кампаниям. В национальном рейтинге позиции губернатора высокие, регион показывает хорошие темпы развития экономики, губернатор отработал только половину периода, на который избран населением. Поэтому, почвы нет даже для слухов», — заверили ИА REGNUM в краевом правительстве.

О том же самом свидетельствует и национальный рейтинг губернаторов. По итогам июля-августа 2017 года эксперты подтвердили, что политические позиции Александра Карлина внутри региона прочны и стабильны, а его работа продолжает получать по большей части положительные оценки.

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В частности, на первенство губернатора Алтайского края среди глав регионов второй группы рейтинга повлияла статистика: по индексу промышленного производства в первом полугодии край занял 17-е место по стране (исследование РИА Рейтинг).

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Причем результат в 109,9% был достигнут при очень небольших цифрах долговой нагрузки. Выросла и финансовая эффективность алтайских предприятий: их прибыль, по сравнению с первым полугодием 2016 года, увеличилась на 20%.

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Хорошее развитие получил медицинский кластер, всё больше приобретающий межрегиональное и общероссийское значение.

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Помимо этого координационный совет ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» высоко оценил работу по развитию профильного кластера, включив регион в десятку лучших по России.

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Также известно, что Алтайский край стал одним из 4 регионов, выбранных для проведения эксперимента с курортным сбором. Эксперты положительно восприняли заявление Александра Карлина о том, что сбор этот не затронет детей и не достигнет в Алтайском крае максимальных значений, допускаемых законом.

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Важное стратегическое значение имело подтверждение главой «Газпрома» Алексеем Миллером строительства газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через Алтайский край.

«Положительно настроенные к этому эксперты оценили Александра Карлина как одного из региональных глав, которые особенно хорошо сумели проявить себя в условиях кризиса и введённых против России санкций», — отмечается экспертами в национальном рейтинге губернаторов.

Нельзя исключить, что одной из возможных версий появления Александра Карлина в очередном «расстрельном» списке губернаторов стали губернаторские амбиции Александра Прокопьева — депутата госдумы РФ, семье которого принадлежит известная компания «Эвалар» по производству БАДов. Принадлежащий ей медиахолдинг вот уже почти год пытается «кошмарить» работу региональных властей, создавая и раздувая скандалы до «федеральных размеров».

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Напомним, в октябре 2017 года Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. И он ею, скорее всего, воспользуется.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что губернаторы по меньшей мере девяти российских регионов могут лишиться своих кресел в ближайшее время сообщил сегодня, 25 сентября, «Коммерсантъ». Ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, издание, в частности, известило, что к концу сентября кадровые решения могут досрочно затронуть руководство Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев, и что, якобы, не исключено, что в этом списке окажутся один или два региона Северного Кавказа.

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