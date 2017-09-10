Представитель ЦИК РФ: выборы в Алтайском крае проходят без нарушений

Барнаул, , 11:50 — REGNUM На выборах в Алтайском крае, где сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, проходит одна из самых больших в России избирательных кампаний, используют 10 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

«Сегодня КОИБы уже проходят «боевое крещение», — заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

В исправной работе электронных урн для голосования убедился и член ЦИК РФ с правом решающего голоса Александр Кинев, прибывший в регион с рабочим визитом.

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Побывав на избирательных участках, он, в частности, заявил, что выборы в Алтайском крае проходят организованно и без нарушений.

«На каждом участке я беседовал с наблюдателями — ни от одного из них не поступило ни одной жалобы, связанной с нарушением процедуры или порядка осуществления тех или иных избирательных действий», — заявил представитель ЦИК РФ.

Он также отметил, что органы власти Алтайского края, органы местного самоуправления региона приложили значительные усилия для подготовки избирательной компании.

«Мои поездки по избирательным участкам, в том числе и сегодняшние, показали, что все дежурные службы работают, правоохранительные органы на месте, выборы проходят организованно», — подчеркнул Александр Кинев.

Напомним, жителям Алтайского края сегодня предстоит выбрать более 6 тысяч депутатов депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. Также в регионе проходят повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).

По состоянию на 12:00 (местн.) явка составляла более 10%