Путин похвалил руководство Алтайского края за взвешенную бюджетную политику

Барнаул, , 13:51 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции, которую сейчас проводит в Москве президент РФ Владимир Путин, прозвучал вопрос из Алтайского края. Корреспондент газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер поинтересовалась: «Государственный долг Алтайского края сейчас составляет 6% по отношению к собственным доходам краевого бюджета. Это наименьший показатель в Сибири и шестой по России. Планирует ли государство поддерживать регионы, которые не живут в долг, не берут кредиты в коммерческих банках, а живут по своим средствам и ведут взвешенную финансовую политику?».

Отвечать на него президент начал с того, что напомнил: «Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества, помогаем в развитии инфраструктуры, — допустим».

В пример он привел Москву и Московскую область. «Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона. Достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и Московской области. И по другим регионам — тоже самое», — подчеркнул глава государства.

В подтверждение своих слов он привел Санкт-Петербург. «Только что Западный скоростной диаметр ввели в действие — уникальное сооружение, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам тоже есть такие хорошие примеры», — отметил президент.

Вопрос с задолженностью регионов Путин считает очень серьезным.

«В соответствии с правилами правительства и министерства финансов, задолженность регионов не должна быть больше 50 процентов от собственных доходов. В этой связи Алтайский край — он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику. Высокопрофессиональную бюджетную политику», — отметил Владимир Путин.

По его словам, только 5 регионов нарушили этот принцип (обозначенное выше правило правительства и Минфина, — прим. ИА REGNUM ), и им нужна особая поддержка и внимание.

«Но в целом, все-таки, это проблема серьезная. В целом задолженность регионов — свыше 2 триллионов рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы: забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты — кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1 процент — такой символический процент годовых», — пояснил глава государства.

По словам Владимира Путина, эта работа будет продолжена дальше и в следующем году на эти цели необходимые ресурсы предусмотрены.

Напомним, обнародованный недавно рейтинг эффективности управления, основанный на анализе статистических данных и синтезе экспертных оценок, показал, что из всех сибирских регионов Иркутской, Томской областям и Алтайскому краю лучше всего удается управляемость.

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По этому показателю регион заработал средний рейтинг — 0,601 и балл (37−40). Аналогичным образом управляемость оценили также в Карачаево-Черкессии, Кировской и Самарской областях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд по длительности диалога был поставлен в 2008 году. Тогда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.