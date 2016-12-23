Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:41:26 МСК

Путин похвалил руководство Алтайского края за взвешенную бюджетную политику

Политика
«Алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику», — заявил глава государства в ходе большой пресс-конференции
1 / 2 Владимир Путин отвечает на вопрос алтайской журналистки Кристины Ливер Владимир Путин отвечает на вопрос алтайской журналистки Кристины Ливер

Барнаул, 23 Декабря 2016, 13:51 — REGNUM  В ходе большой пресс-конференции, которую сейчас проводит в Москве президент РФ Владимир Путин, прозвучал вопрос из Алтайского края. Корреспондент газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер поинтересовалась: «Государственный долг Алтайского края сейчас составляет 6% по отношению к собственным доходам краевого бюджета. Это наименьший показатель в Сибири и шестой по России. Планирует ли государство поддерживать регионы, которые не живут в долг, не берут кредиты в коммерческих банках, а живут по своим средствам и ведут взвешенную финансовую политику?».

Отвечать на него президент начал с того, что напомнил: «Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества, помогаем в развитии инфраструктуры, — допустим».

В пример он привел Москву и Московскую область. «Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона. Достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и Московской области. И по другим регионам — тоже самое», — подчеркнул глава государства.

В подтверждение своих слов он привел Санкт-Петербург. «Только что Западный скоростной диаметр ввели в действие — уникальное сооружение, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам тоже есть такие хорошие примеры», — отметил президент.

Вопрос с задолженностью регионов Путин считает очень серьезным.

«В соответствии с правилами правительства и министерства финансов, задолженность регионов не должна быть больше 50 процентов от собственных доходов. В этой связи Алтайский край — он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику. Высокопрофессиональную бюджетную политику», — отметил Владимир Путин.

2 / 2 Большая пресс-конференция Владимира Путина в Москве Большая пресс-конференция Владимира Путина в Москве

По его словам, только 5 регионов нарушили этот принцип (обозначенное выше правило правительства и Минфина, — прим. ИА REGNUM ), и им нужна особая поддержка и внимание.

«Но в целом, все-таки, это проблема серьезная. В целом задолженность регионов — свыше 2 триллионов рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы: забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты — кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1 процент — такой символический процент годовых», — пояснил глава государства.

По словам Владимира Путина, эта работа будет продолжена дальше и в следующем году на эти цели необходимые ресурсы предусмотрены.

Напомним, обнародованный недавно рейтинг эффективности управления, основанный на анализе статистических данных и синтезе экспертных оценок, показал, что из всех сибирских регионов Иркутской, Томской областям и Алтайскому краю лучше всего удается управляемость.

Читайте также: Алтайский край упрочил позиции в рейтинге эффективности управления

По этому показателю регион заработал средний рейтинг — 0,601 и балл (37−40). Аналогичным образом управляемость оценили также в Карачаево-Черкессии, Кировской и Самарской областях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд по длительности диалога был поставлен в 2008 году. Тогда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное