Радио REGNUM: первый выпуск за 17 июля

Москва, 17 июля 2017, 08:00 — REGNUM
- Честная дипломатия: Москва отвергает любые условия возврата дипсобственности в США;
- Зоны ответственности: Госдума ратифицировала протокол об авиабазе РФ в Сирии;
- Опасный туризм: в Абхазии задержали одного из подозреваемых в убийстве туриста из РФ;
- Заграница для должников: Госдума повысила порог долга для выезда за границу;
- Виновата погода: в Минэкономразвития объяснили причину подорожания продуктовой корзины;
- Институт президентства: Кремль готов сохранить должность президента Татарии до 2020 года.
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