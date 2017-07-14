Госдума повысила порог долга для выезда за границу

Москва, , 10:47 — REGNUM Закон об ускоренном снятии ограничений с должников для выезда за границу Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Ускоряется процедура по снятию запрета на выезд — до суток. Сейчас срок проверки погашения долгов перед выездом гражданина за границу составляет от 7 до 10 дней.

Одновременно повышается порог задолженности для выезда за границу — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Если должник по истечении двух месяцев после окончания срока для добровольного возврата средств не заплатил всю сумму, то судебный пристав может снизить планку и вынести решение о невыпуске за границу, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей.

Нововведение коснется в первую очередь автолюбителей — нарушителей ПДД, не затронет должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тыс. рублей.