СМИ: Кремль готов сохранить должность президента Татарии до 2020 года

Москва, , 02:42 — REGNUM В Кремле готовы сохранить пост президента Татарии до 2020 года — на срок полномочий действующего главы республики Рустама Минниханова. Об этом 15 июля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента России.

Как пояснил собеседник издания, такая позиция основывается на том, что «народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана».

В последствии, как отмечается, вопрос о наименовании должности будет решаться с учётом предложений комиссии, о создании которой шла речь в принятом 11 июля обращении Госсовета Татарии к президенту России Владимиру Путину.

Между тем, источник газеты в руководстве региона заявил, что данному вопросу «нужны переговоры». «Все эти вопросы необходимо обсуждать. Надо начать переговорный процесс», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Госсовета Татарии единогласно приняли текст обращения к Владимиру Путину с просьбой продлить договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой и сохранить действующее наименование должности высшего должностного лица региона.

«Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

Отметим, что на сегодняшний день Татария остаётся единственным регионом страны, где подобный документ ещё действует и где до настоящего времени сохранён институт президентства. Вопрос продления действующего договора и сохранения должности президента неоднократно обсуждался как в республике, так и на федеральном уровне.

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