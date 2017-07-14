В Минэкономразвития объяснили причину подорожании продуктовой корзины – СМИ

Москва, , 08:17 — REGNUM Причинной подорожания в России минимального набора продуктов с начала года является вызванное ухудшением погоды снижение поставок продукции из южных регионов и стран СНГ, пишет газета «Известия».

Отмечается, что пик стоимости минимального набора продуктов с начала года, зафиксированный Росстатом, составил 4233,2 рубля к концу июня 2017 года: продуктовая корзина подорожала почти на 15%.

Речь идет о наборе из 33 продуктов, среди которых разные виды мяса, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, яйца, хлеб, крупы, вермишель, сливочное и растительное масло, сахар, соль, чай.

По сравнению с майской стоимостью он подорожал на пять процентов. Наиболее заметен рост плодоовощной продукции.

«В Минэкономразвития объясняют происходящее тем, что прошлогодние запасы овощей уже исчерпаны, а ранние поставки из южных регионов и стран СНГ существенно сократились из-за плохой погоды», — пишет издание.

Причем недостаток был восполнен за счет импортной продукции, цена которой выше отечественной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат привел данные о резком увеличении стоимости минимального набора продуктов в апреле — мае 2017 года. Рост цены оказался на уровне 9,4%. Стоимость минимального набора продуктов превысила четыре тысячи рублей.

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