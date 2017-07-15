В Абхазии задержали одного из подозреваемых в убийстве туриста из РФ

Гагра, , 23:31 — REGNUM В Абхазии сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на российских туристов. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

«Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе установлены, — сказал Килба. — Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 года в Абхазии было совершено нападение на туристов из РФ. Инцидент произошел в селе Приморское (Гудаутский район).

Вооруженные холодным и огнестрельным оружием неизвестные напали на семью из 4-х человек и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семейную пару с двумя детьми. В результате инцидента погиб один человек (турист).

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