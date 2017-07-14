Кремль: Москва отвергает любые условия возврата дипсобственности в США

Белгород, , 17:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают некорректной постановку вопроса о каких-либо требованиях к Москве по вопросу о возврате её дипломатической собственности в США. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 14 июля, комментируя слова представителя Белого дома о том, что США могут вернуть дипсобственность РФ, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом идти не может», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым уже полгода.