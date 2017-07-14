Радио REGNUM: первый выпуск за 14 июля

Москва, 14 июля 2017, 08:00 — REGNUM
- Нет и не надо: Трамп и Лавров об отмене антироссийских санкций;
- Китайское «плечо»: нефтепровод Мохэ — Дацин ждёт «черного золота» из РФ;
- Ответят показателями: Минстрой предлагает увязать оценку губернаторов с обманутыми дольщиками;
- Паспорт безопасности: в регионах зафиксирован низкий уровень антитеррористической защиты;
- Нет денег — возьми у абонентов: средства для реализации «закона Яровой» будут собирать с граждан.
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