Деньги для реализации «закона Яровой» будут собирать с граждан

Москва, , 00:44 — REGNUM Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиямразработала и представила поправки к «закону Яровой». Поправки обсуждались на заседании комиссии в четверг, 13 июля.

РСПП предлагает внести в «закон Яровой» поправки, которые предусматривают введение «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, перечисляемый оператору. То есть речь идет о косвенном налоге, который будут платить все клиенты операторов мобильной связи.

Данные средства, которые будут получать операторы в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будут направлены на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами предлагается осуществлять Министерству связи и массовых коммуникаций.

Комиссия РСПП оценивает сумму специальных платежей в 3−5% среднемесячного счета абонента.

Минкомсвязи оценивает доходы от услуг связи в 1,672 трлн руб. за 2015 года и в 1,657 трлн руб. за 2016 год. Таким образом, для реализации «закона Яровой» с абонентов могут взимать 50−85 млрд руб. ежегодно.

Данная инициатива пока только проработана и предложена комиссией РСПП. Минкомсвязи её ещё не рассматривало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «закон Яровой» окончательно вступит в силу 1 июля 2018 года. Этот закон, среди прочего, предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год.

Однако, операторы связи указывают, что у них просто нет такой инфраструктуры, чтобы хранить подобные объёмы информации. Чтобы такую инфраструктуру создать потребуются колоссальные деньги. В РСПП предлагают собирать эти деньги с абонентов.