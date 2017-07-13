Минстрой предлагает увязать оценку губернаторов с обманутыми дольщиками

Москва, , 19:06 — REGNUM При оценке деятельности губернаторов и их работы на своем посту необходимо учитывать количество обманутых дольщиков и их изменение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе заседания рабочей группы Госдумы по проблеме обманутых дольщиков.

«Мы предлагаем внести в критерии оценки деятельности губернаторов появление новых обманутых дольщиков», — заявил Мень.

Кроме того, как заявил замминистра строительства и ЖКХ, губернаторы будут лично отвечать за разрешение проблемных вопросов.

«В плане-графике, которые представят губернаторы, будут указаны четкие сроки с четкими объектами и четкими датами ввода, подписанные губернаторами. По последнему поручению президента вопрос будет контролироваться губернаторами», — сообщил Стасишин.

Речь идет о создании единой информационной системы по обманутым дольщикам, в которую войдет вся информация о проблемных объектах и недобросовестных застройщиках. Как ранее заявлял Михаил Мень, созданием такой системы займется Минстрой. Ведомство в течение июля ожидает данные из каждого региона, чтобы свести их воедино. Информационная система должна заработать в августе 2017 года.

Госдума продолжает обсуждать проблемы обманутых дольщиков на заседании рабочей группы во главе с председателем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Вопрос вновь стал актуальным в связи с рассмотрением правительственного законопроекта о создании компенсационного фонда для участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных действий застройщика. Документ депутаты ранее приняли в первом чтении, однако он не решает вопрос тех дольщиков, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков.