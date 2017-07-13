Китай достроил нефтепровод Мохэ — Дацин и ждет «черного золота» из РФ

Харбин, Китай, , 18:58 — REGNUM Строительство нового нефтепровода в провинции Хэйлунцзян на севере Китая завершилось 12 июля, сообщает агентство «Синьхуа». Около 15 млн тонн сырой нефти будет транспортироваться ежегодно из России в Китай через новую сеть, которая будет запущена в эксплуатацию в 2017 году.

Новая линия нефтепровода имеет длину 941,8 км, она тянется от города Мохэ, расположенного на границе с Россией, до города Дацин. Данная линия является китайским «плечом» нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан (ВСТО), который будет транспортировать российскую сырую нефть в Китай.

Линия нефтепровода создается для устранения нехватки нефти на северо-востоке Китая: этот регион в настоящий момент переживает этап бурного промышленного развития.

В связи с тем, что многие месторождения нефти в КНР уже были истощены ранее, общее производство нефти в стране за последние годы сократилось на 20%, что стало причиной нехватки энергоносителей. По данным властей провинции, новая ветка позволит пропускать свыше 15 млн тонн сырой нефти в год.

Это не первый трубопровод, который может прокачивать такое количество российской нефти в Китай. РФ и КНР уже завершили строительство «трубы», которая ежегодно поставляет 15 млн тонн сырой нефти из России в Китай, а на начало июня 2017 года по ней было поставлено 100 млн тонн сырой нефти.

Напомним, ключевой сферой экономического сотрудничества Москвы и Пекина является энергетика, а основным товаром — нефть, которая находится в дефиците у КНР.

Также между двумя странами идет активное сотрудничество в сфере торговли природным газом. Еще в 2014 году был заключен договор между странами на поставку «голубого топлива» через газопровод «Сила Сибири» сроком на 30 лет.

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