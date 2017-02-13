Ломка, ЧС, «подлог»: неделя в Чувашии

Чебоксары, , 17:51 — REGNUM



Кадровая ломка

В республике меняют кадры. Начало прошлой недели ознаменовалось увольнением руководителей сразу в целой отрасли, которое по времени совпало с изменениями в губернаторском корпусе. Сначала в отставку был отправлен министр транспорта Михаил Резников (7 февраля), который за свою короткую жизнь в правительстве региона (чуть более года) совершил такое карьерное падение, что вряд ли ему снилось, когда он возглавлял крупнейшее предприятие, работающее на оборонку. Следом последовало увольнение директора «Чувашупрдора» Евгения Барсукова, в недавнем прошлом — главного наркополицейского республики. В отсутствие отраслевого руководства, а также директора «Чувашавтотранса» забастовали 300 водителей.

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Гвоздём кадровой программы стало назначение Юрия Акиньшина (8 февраля) на должность полномочного представителя Чувашии при президенте России. Акиньшин известен тем, что был уволен в 2013 году с должности заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ. После увольнения не работал около года, а затем стал советником министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которому инкриминируют получение взятки в размере 2 млн долларов, в связи с чем президент России Владимир Путин утратил доверие к нему и уволил.

«Келейность» кадровой политики

Кадровые комиксы продолжились в Госсовете, которому предстоит назначать уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии (напомним, эту должность парламент сначала упразднил — после скандала вернул). «Никакой официальной информации по кандидатам нет. Дело даже не в нарушении срока для назначения нового омбудсмена. Не было даже объявления о приеме предложений на сайте Госсовета Чувашии! Келейность стала нормой для кадровой политики в регионе. Для многих не тайна, что официальные власти продвигают кандидатуру чиновника Сапаркиной Елены Владимировны, первого заместителя министра труда и социальной политики (ранее замначальника Управления пенсионного фонда в г. Чебоксары). Сапаркина не была замечена в общественной деятельности, также нет опыта работы в области защиты прав и законных интересов ребенка, но когда это имело важное значение в нашей республике? Ее кандидатуру внес экс-омбудсмен по правам детей, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Рафинов», — пишет в «Фейсбуке» юрист, справоросс Игорь Михайлов.

В оппозиции отмечают, что в профильном комитете за неё проголосовали «почти единогласно» после того, как она подтвердила, что является племянницей супруги главы республики Михаила Игнатьева. Между тем, справороссы выдвинули на эту должность учителя Сергея Беккера, чей педагогический стаж составляет 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в высших эшелонах власти в Чувашии — из классического анекдота про начальника и «три конверта». Это когда уволенный начальник в качестве напутствия оставляет новому руководителю три пронумерованных конверта с советами, что делать в критических ситуациях. В первом — «Вали всё на меня». Во втором — «Всё и всех меняй». В третьем — «Готовь три конверта». Примерно по такой схеме действует почти каждый большой начальник, и Михаил Игнатьев — не исключение. Так, Чувашия на себе испытала жёсткое противостояние Михаила Игнатьева с первым президентом республики Николаем Фёдоровым, который, оставив «тяжёлое наследство», возглавил федеральный Минсельхоз, а затем стал вице-спикером Совета Федерации. А кадровую политику последнего времени в местных элитах называют не иначе, как «безумием» и «коллапсом.

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Экс-спикер переехал в Чечню

Пока в Чувашии на руководящие должности предлагают кандидатов без профильного опыта, другие уроженцы республики получают высокие должности в других регионах. Бывший спикер Госсовета Чувашии и экс-мэр Новочебоксарска Николай Иванов, который долгое время работал в аппарате Совета Федерации, получил в Чечне пост заместителя министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Распоряжение о назначении подписано 6 февраля. Отметим, Иванов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Плановая ротация

В ряде ведомств продолжается кадровая ротация. В Чувашии сменился глава Чебоксарской природоохранной прокуратуры. На эту должность назначена Ирина Бородина, ранее работавшая Череповецким межрайонным природоохранным прокурором. Она сменила на посту Дмитрия Викторова, который работал в должности с октября 2006 года. Напомним, согласно ротации кадров, прокурор должен меняться каждые пять лет, в исключительных случаях срок полномочий не должен превышать 10 лет.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ опубликовала информацию об открытии вакантных должностей председателей судов ряда регионов, в их числе — председателя Верховного суда Чувашской Республики. Заявки от кандидатов будут приниматься до 15 марта. Полномочия председателя Верховного суда Чувашии Николая Порфирьева, который работает в этой должности с октября 2005 года, истекают в октябре 2017 года.

Ситуация «чрезвычайного характера»

Многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители повторно забастовали, на этот раз — массово. Если 29 ноября 2016 года в рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП, то 8 февраля бойкот объявили более 280 водителей, работающих на маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты. По данным Минтранса Чувашии, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца превышает 65 млн рублей.

8 февраля региональное СУСК на основе прокурорской проверки завело дело по факту длительной невыплаты зарплаты. Сразу после возбуждения уголовного дела чувашские власти заявили, что выделят «Чувашавтотрансу» субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности по зарплате.

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С просьбой взять «под контроль» ситуацию «чрезвычайного характера» в Чувашии обратился с официальным письмом к главе российского правительства Дмитрию Медведеву депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. «Вопрос деятельности филиалов «Чувашавтотранса» поднимался нами на встрече оппозиции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сложная ситуация на автотранспортном предприятии становилась одной из тем протестных митингов КПРФ. Однако, как показывают последние события, правительство Чувашской Республики не предпринимает должных эффективных мер по решению данной проблемы», — пишет, в частности, парламентарий. Отметим, что в 2016 года по итогам прокурорских проверок Кабинет министров Чувашии был проинформирован прокуратурой о финансовом положении предприятия.

Кто следующий?

Вслед за водителями бойкот грозятся объявить перевозчики мусора. Очередной скандал разразился в феврале, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов в связи с запуском нового полигона. В ответ в Чебоксарах перевозчики синхронно и единогласно более чем вдвое увеличили плату за услуги по транспортировке и утилизации отходов, в связи с чем их заподозрили в сговоре. Перевозчики, в свою очередь, говорят об убыточности, предупреждая, что иначе в марте «никто вывозить не будет». Выяснилось также, что и в самих органах власти — финансовое многообразие и вариации расчётов по стоимости услуги, что запутаться могут специалисты и даже премьер. Между тем, глава Минприроды России Сергей Донской отчитался перед правительством, что 25 регионов страны готовы к переходу на новую систему обращения с отходами, включая Чувашию.

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Капремонт: кто занимается подлогом?

Минстрой выделил Чувашию, подводя итоги проведения капремонта. Заместитель министра Андрей Чибис сообщил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкальский край — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%. Чибис расценил сложившуюся ситуацию как «подлог данных».

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По данным республиканского «Фонда капремонта», в Чувашии в конце 2016 года были начаты работы по реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год: запланировано проведение капитального ремонта в 273 многоквартирном доме общей площадью 765,84 тыс. кв. м, в которых проживает 33,6 тыс. человек. Общий объем финансирования указанного краткосрочного плана составляет 887,9 млн рублей. За период с декабря 2014 года по 31 января 2017 года, согласно представленным данным, собираемость за капремонт (в «общий котёл») составила 73%: начислено 1,748 млрд рублей — собрано 1,283 млрд рублей.

Победы спортсменов

На минувшей неделе Чувашию прославляли спортсмены, хотя ряд из них уже давно не тренируется в республике. Биатлонистка Татьяна Акимова в смешанной эстафете завоевала «бронзу» на чемпионате мира, капитан российской сборной по хоккею Дмитрий Кириллов получил «золото» Универсиады, а представительницы тяжёлой атлетики Наталья Хлёсткина и Ирина Баймулкина завоевали «золото» и «серебро» на Кубке России.

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