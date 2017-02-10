Биатлон, хоккей, тяжёлая атлетика: победы чувашских спортсменов

Чебоксары, , 11:01 — REGNUM На этой неделе Чувашию прославляли спортсмены, хотя ряд из них уже давно не тренируется в республике. Биатлонистка Татьяна Акимова в смешанной эстафете завоевала «бронзу» на чемпионате мира, капитан российской сборной по хоккею Дмитрий Кириллов получил «золото» Универсиады, а представительницы тяжёлой атлетики Наталья Хлёсткина и Ирина Баймулкина завоевали «золото» и «серебро» на Кубке России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

9 февраля в австрийском Хохфильцене в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону уроженка Чувашии Татьяна Акимова в составе российской команды завоевала «бронзу». В команду вошли также Ольга Подчуфарова (Москва), Александр Логинов (Саратовская область) и Антон Шипулин (Тюменская область). Победа досталась сборной Германии, опередившей ближайших соперников на 2,2 секунды (команду Франции), российскую сборную — на 3,2 секунды.

В последний раз на чемпионатах мира представители сборной России поднимались на пьедестал почёта в смешанной эстафете девять лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татьяна Акимова — уроженка Чебоксар, воспитанница республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии. Её личным тренером является Анатолий Акимов. В декабре прошлого года на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) Татьяна Акимова завоевала «золото» в спринте, и стала бронзовым призером в гонке преследования. По итогам сезона Акимова входит в десятку сильнейших спортсменов на этапах Кубка мира.

8 февраля воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №4 Минспорта Чувашии хоккеист Дмитрий Кириллов (№47) в составе российской сборной завоевал «золото» Всемирной зимней универсиады. Соперниками в финале стали хоккеисты из Казахстана: решающую шайбу в ворота соперников забросил нападающий нижегородского клуба «Торпедо» Даниил Ильин. Финальный матч Универсиады завершился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Казахстан стал серебряным призером турнира, третье место получили канадцы.

Для России «золото» в хоккее стало 12-м в истории Универсиады. В следующий раз студенты со всех уголков мира встретятся в 2019 году в России. Принимать 29-ю всемирную зимнюю Универсиаду получил право город Красноярск.

Отметим, на Универсиаде-2017 Дмитрий Кириллов был назначен капитаном сборной России. Уроженец Новочебоксарска в настоящее время играет в составе хабаровского хоккейного клуба «Амур», успешно выступающем в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Минспорте Чувашии отмечают, что за годы обучения в профильной республиканской школе азы хоккея спортсмен постигал под руководством тренера Бориса Топлянникова. Защищал честь спортивной школы в составе юношеских команд «Сокол», а затем четыре полноценных сезона выступал в составе основной хоккейной дружины «Сокол».

В настоящее время в Татарии продолжается Кубок России по тяжелой атлетике. В весовой категории до 53 кг честь Чувашии защищала Ирина Баймулкина, которая заняла второе место на пьедестале почета с преимуществом перед бронзовым призером из Ямало-Ненецкого автономного округа Елены Сухарь в 1 кг. Победителем стала представительница Ростовской области и Санкт-Петербурга Кристина Соболь.

«Она исполнила все, что должна была. В первом упражнении какие-то технические ошибки, конечно, проявились. Но все же она стала серебряным призером, и я считаю, что это достойно. Впереди еще будет два сбора перед чемпионатом Европы. Я думаю, что мы поправим ситуацию, и она должна попасть в команду», — приводят в Минспорте Чувашии слова тренера спортсменки Геннадия Иванова.

В весовой категории до 58 кг была представлена еще одна уроженка Чувашии Наталья Хлесткина. В сумме двоеборья ей покорились 204 кг. На втором месте Анастасия Иванова из Татарии с результатом суммы двоеборья 201 кг, на третьем — Мария Николаева из Московской области — 194 кг.

Отметим, Кубок России является основным отбором перед чемпионатом Европы, который пройдет с 1 по 9 апреля.