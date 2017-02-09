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У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов

Экономика
В Чувашии продолжают разбираться, почём мусор
1 / 9 Круглый стол в Чувашии
Иллюстрация: ИА REGNUM
Круглый стол в Чувашии

Чебоксары, 9 февраля 2017, 15:53 — REGNUM  «Мусорный» вопрос в Чувашии продолжает будоражить общественность и лихорадить хозяйствующие субъекты. Очередной скандал разразился в феврале, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов (ТБО) в связи с запуском нового полигона. В ответ в Чебоксарах перевозчики синхронно и единогласно более чем вдвое увеличили плату за услуги по транспортировке и утилизации отходов, в связи с чем их заподозрили в сговоре. Перевозчики, в свою очередь, говорят об убыточности, предупреждая, что иначе в марте «никто вывозить не будет». Выяснилось также, что и в самих органах власти — финансовое многообразие и вариации расчётов по стоимости услуги, что запутаться могут специалисты и даже премьер. Между тем, глава Минприроды России Сергей Донской отчитался перед правительством, что 25 регионов страны готовы к переходу на новую систему обращения с отходами, включая Чувашию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мусорный» вопрос в Чувашии впервые был вынесен на открытый круглый стол, в котором могли принять участие все заинтересованные сторон. Порой складывалось ощущение, что участники, собранные в столь широком составе, видят друг друга впервые. Копья ломались вокруг стоимости услуги по вывозу и утилизации отходов — приводились разные варианты расчётов, которые вводили в ступор даже премьер-министра Ивана Моторина. Дело в том, что мусор от населения принимается в кубометрах (один контейнер считается равным одному кубометру вне зависимости от того, наполнен он или нет), а сдают его перевозчики на полигон в тоннах. Но при этом не установлен норматив накопления ТБО. В частности, нет единого подхода к определению среднего веса кубометра ТБО, поэтому предложенный разброс впечатлял — назывались цифры от 75 кг до 200 кг за 1 куб/м.

В этой ситуации удивил заторможенный подход чиновников: первый мусор по новым ценам стали завозить на строящийся полигон в Новочебоксарске ещё осенью 2015 года, а с момента поручения президента Владимира Путина о проверке стоимости услуг прошло 9 месяцев. Цены увеличивали, но норматив накопления не установили.

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Многообразие расчётов

С февраля в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе, откуда ТБО вывозится на новый полигон, действуют новый тариф на услуги по утилизации с учётом инвестнадбавки: 2062,33 руб/т (с НДС). До новых тарифов услуги за вывоз и утилизацию мусора перевозчики выставляли управляющим компаниям 200 рублей за куб/м (за транспортировку отходов — 115 рублей, за утилизацию — 85 рублей), с февраля в Чебоксарах плата подскочила до 500 рублей.

«В настоящее время в большом количестве поступают обращения граждан и представителей УК, ТСЖ и ЖСК о порядке определения конечной цены на услугу по сбору, вывозу и утилизации ТБО и на наличие сговора между предприятиями-транспортировщиками, так как последние в разосланных проектах договоров предлагают услуги по единой цене — 500 рублей за куб/метр и обосновывают её утверждением новых тарифов на утилизацию ТБО», — говорят в Госслужбе по тарифам Чувашии.

В ведомстве озвучили два варианта расчёта. Если исходить из фактических данных двух основных предприятий-перевозчиков (АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство»), то общая стоимость услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО должна составить 268,9 рублей за кубометр (рост на 35%). Другой вариант расчёта платы основан на предлагаемых Минстроем Чувашии нормативов накопления ТБО: он предусматривает, что конечная цена услуги составит не более 340 рублей за 1 куб/м, или с ростом 70%.

Позиция Чебоксар

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков представил сразу несколько аргументированных и конкретных вариантов расчёта, чем вызвал особенное уважение у журналистов, к этому времени порядком запутавшихся в веренице цифр и пространных пояснений чиновников. Он предложил условно разделить общую сумму затрат для перевозчиков на расходы за утилизацию (накопление) мусора и стоимость перевозки.

При расчёте стоимости утилизации ТБО можно исходить из трёх вариантов. В первом варианте за основу взяты фактические данные «Спецавтохозяйства», которое вывезло на полигон 63 тыс. тонны: «Если перевести в коэффициенты, то в одном кубе будет 75 кг, в 1 тонне — 13 кубов. Значит, если мы устанавливаем тариф 1 тонна — 2062 рубля, то один куб будет стоить 158 рублей. Это первый и самый дешёвый вариант», — сказал глава администрации. Если взять за основу «норму накопления на одного проживающего», то один куб будет стоить 219 рублей. Если опираться на территориальную схему по обращению с отходами, то в 1 кубе — 134 кг, соответственно цена составит 275 рублей.

«Итого имеем три цифры: 158, 219 и 275 рублей. Какую цифру мы должны применить?», — ставил вопросы глава администрации Чебоксар.

Алексей Ладыков высказал мнение, что «нужно привлечь экспертов, специалистов, общественность для того, чтобы нормально провести замеры и утвердить эту норму накопления». Первые замеры в городе провели с 28 января по 3 февраля, «вышли на показатель 1 куб — 118 кг». Но зимой мусор сухой, в остальные периоды, особенно дождливые сезоны, вес куба может достигать 200 кг. «По нашей оценке, в среднем показатель должен быть, который предложен в схеме, — 134 кг. Тогда должны платить за утилизацию 275 рублей», — озвучил позицию градоначальник.

Особая ситуация — в части стоимости перевозки мусора. Сити-менеджер отметил, что фактически на полигон «Спецавтохозяйство» вывезло «на 20−30%» мусора меньше, чем собрано у населения: «В городе за последний год стало значительно меньше контейнеров, потому что управляющие компании стали экономить: вместо двух-двух незаполненных контейнеров оставляют один переполненный, но зато и цена вдвое-втрое меньше». Что подтвердили и перевозчики: по словам экс-директора «Спецавтохозяйства», замруководителя компании «Чистый город» Николая Степанова, если в январе за неделю вывозили около 3900 контейнеров, то в первую неделю февраля с тех же территорий — 2840 контейнеров.

«По сути, «Спецавтохозяйство» должно было сверхдоходы получить (в 2016 году), так как деньги за утилизацию брали, а по факту за утилизацию не платили. Но по факту предприятие вышло в убыток на 14 млн рублей. Предприятие работало по заниженному тарифу (на уровне 200 рублей за куб)», — констатировал глава администрации Чебоксар.

По расчётам столичных властей, для безубыточной работы стоимость транспортировки должна составлять ориентировочно 185 рублей (с НДС), с учётом утилизации «по территориальной схеме тогда получается 460 рублей за куб»: «Это меньше, чем 500 рублей, но за 340 рублей «Спецавтохозяйство» сегодня, по их расчётам, вывозить не готово». По словам перевозчиков, в зависимости от расстояния «получается от 480 до 510 рублей». «Сегодня можно перевозчика загнать в такой угол, что в марте никто вывозить не будет», — пригрозил Николай Степанов.

Перевозчики обещали прислать свои расчёты в Госслужбу по тарифам и конкурентной политике. Глава ведомства Марина Кадилова, в свою очередь, пообещала, что «готовы эту информацию обработать, проанализировать и выдать результат».

К «печальному итогу»

Лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков констатировал, что «расчеты не до конца проведены, но с людей деньги берут»: «Вам не кажется, что тенденция такая наметилась, что все перевозчики на территории Чувашии не нужны республике? Дело идёт к тому, что пытаются некий монополизм со стороны «Управления отходами» создать — они и транспорт закупают новый».

Алексей Ладыков подчеркнул, что «не хотелось бы иметь монополиста, который будет и перевозить мусор, и утилизировать», хотя наверняка «Управление отходами» будет претендовать на получение статуса регионального оператора по обращению с отходами. И предложил «самим работать в этом направлении, взять на себя обязательства регионального оператора». Представители республиканской власти на это не отреагировали.

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К диалогу подключился лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов, который вернулся к истории вопроса и напомнил, что уже при заключении концессионного соглашения было понятно, что «эта ситуация придёт к печальному итогу, к монополии». Премьер Иван Моторин устало ответил, что «даже если бы пришла другая компания, она всё равно имела бы монопольное положение», а решать проблему надо было. И опроверг какое-либо «сращивание» власти с концессионером.

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«То, что мы с концессионером не за одной лавкой сидим — это тоже понятно. Если бы мы приняли все затраты концессионера, то это ещё дороже было бы. Я считаю, что и города, и республика отстаивают в первую очередь интересы муниципалитетов и населения», — вскипал Иван Моторин, приведя в качестве примера то, как «с экспертизой воевали, 150−200 млн рублей срезали».

Дискуссию о монополии премьер оценил как «пустой разговор», свернув обсуждения. Участники задумчиво расходились: вопросов стало больше.

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Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии
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