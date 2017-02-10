Проблему забастовавших чувашских водителей довели до Медведева

Чебоксары, , 18:19 — REGNUM Депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов направил официальное письмо главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой взять «под контроль» ситуацию «чрезвычайного характера» в Чувашии, где объявили массовую забастовку водители государственного «Чувашавтотранса». По мнению депутата, правительство Чувашии «не предпринимает должных эффективных мер», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обращение опубликовано на личной странице парламентария в социальной сети. В письме отмечается, что на ГУП «Чувашавтотранс» сложились «обстоятельства чрезвычайного характера», в связи с чем депутат вынужден обратиться непосредственно к председателю правительства РФ.

«Я обратился с письмом к Дмитрию Медведеву и попросил взять под контроль правительства РФ разрешение конфликтной ситуации, сложившейся на автопредприятии «Чувашавтотранс». 8 февраля более 280 водителей, работающих в Чебоксарах и Новочебоксарске, объявили забастовку, требуя погашения задолженности по зарплате. Это уже не первая забастовка водителей «Чувашавтотранса». 29 ноября 2016 года водители Урмарского ПАТП не вышли на работу, также требуя выплаты зарплаты за четыре месяца. Вопрос деятельности филиалов «Чувашавтотранса» поднимался нами на встрече оппозиции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сложная ситуация на автотранспортном предприятии становилась одной из тем протестных митингов КПРФ. Однако, как показывают последние события, правительство Чувашской Республики не предпринимает должных эффективных мер по решению данной проблемы», — пишет, в частности, Валентин Шурчанов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая массовая забастовка водителей «Чувашавтотранса» прошла 29 ноября 2016 года: тогда в рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП. 8 февраля 2017 года в рейс не вышли уже более 280 водителей, работающих на маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты. По данным Минтранса Чувашии, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца составляет более 65 млн рублей.

8 февраля СУСК возбудил уголовное дело по факту несвоевременной выплаты заработной платы в ГУП «Чувашавтотранс». В настоящее время устанавливается число работников предприятия, которым не была своевременно выплачена заработная плата, а также размер долгов по зарплате. После возбуждения уголовного дела чувашские власти заявили, что выделят «Чувашавтотрансу» субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности по зарплате. Сообщалось, что соответствующие нормативные акты будут приняты «в ближайшие дни». Отметим, весной 2016 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что долги государственного перевозчика составили 175 млн рублей.

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Напомним, ранее по результатам прокурорских проверок в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в интересах всех работников. В отношении виновных в невыплате заработной платы должностных лиц «Чувашавтотранса» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение уголовно-процессуальной проверки, по результатам которой в отношении бывшего генерального директора предприятия заведено дело. «О сложившемся финансовом положении в ГУП ЧР «Чувашавтотранс» прокуратурой республики в 2016 году проинформирован Кабинет министров Чувашской Республики», — говорят в надзорном ведомстве.

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