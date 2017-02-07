Природоохранного прокурора для Чувашии нашли в Череповце

Чебоксары, , 21:27 — REGNUM В Чувашии сменился глава Чебоксарской природоохранной прокуратуры. На эту должность назначена Ирина Бородина, ранее работавшая Череповецким межрайонным природоохранным прокурором, сообщается на сайте ВМПП.

Ирина Бородина назначена на новую должность приказом генерального прокурора РФ от 2 февраля 2017 года. Она сменила на посту в Чувашии Дмитрия Викторова, который работал в должности с октября 2006 года. Напомним, согласно ротации кадров, прокурор должен меняться каждые пять лет, в исключительных случаях срок полномочий не должен превышать 10 лет.

Сегодня, 7 февраля, Ирину Бородину представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. Он отметил большой стаж работы Бородиной в органах прокуратуры, из которого последние два года — в качестве Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора. И обратил внимание на работу, проводимую в Чувашии для обеспечения экологической безопасности, говорится в релизе, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Кроме того, состоялась встреча с прокурором Чувашии Сергеем Легостаевым.

Справка ИА REGNUM. Ирина Бородина родилась в 1975 году в Волгоградской области. В 1998 году окончила юридический факультет Волгоградского государственного университета. В том же году поступила на работу в природоохранную прокуратуру на должность помощника прокурора, пройдя путь до заместителя руководителя ведомства. В январе 2015 года была назначена руководителем Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.