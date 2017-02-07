Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- Украинские СМИ сообщают, что новый Майдан в Киеве уже не за горами
- На шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM совершено нападение
- Журналист Fox News обещает извиниться перед Владимиром Путиным после 2023 года, а в Кремле говорят, что «терпеливо» подождут извинений
- Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
- В Воздушно-космических силах России проводится внезапная проверка
- Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
- ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
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