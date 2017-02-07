Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ

В центр украинской столицы на бессрочные акции протеста выйдут обманутые вкладчики, националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак»

Киев, , 12:37 — REGNUM Масштабные акции протеста пройдут в Киеве 20 февраля, пишут украинские «Вести» со ссылкой на активистов различных организаций.

По данным издания, в центр украинской столицы на бессрочные акции протеста выйдут обманутые вкладчики, националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак».

В частном порядке в акции не исключено участие представителей Федерации профсоюзов Украины. По мнению организаторов акций, действующее правительство Украины — самое отвратительное за всю историю страны.

«Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», — сказал лидер движения «нетерпимых гомофобов» «Наждак» Николай Дульский. Глава Федерации профсоюзов Михаил Волынец не исключил, что работники завода «Авиант» могут перекрыть проспект Победы.