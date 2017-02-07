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ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют

Происшествия
Сроки восстановления дороги неизвестны, жалуются энергетики
Метель
Иллюстрация: Bookmix.ru
Метель

Якутск, 7 февраля 2017, 07:35 — REGNUM  В Усть-Янском районе Якутии после затяжной пурги введён режим чрезвычайной ситуации. Республиканскую автодорогу «Яна» до сих пор не расчистили до конца, энергетики паникуют. Доставка топлива в отдалённые населённые пункты муниципалитета по-прежнему невозможна, сроки восстановления дороги неизвестны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Сахаэнерго».

В энергокомпании жалуются на то, что дорожные службы района так и не смогли обеспечить нерперывное качественное обслуживание круглогодичной трассы по маршруту Усть-Куйга — Депутатский. Доставка топлива парализована уже не первый раз за этот отопительный сезон.

С 1 февраля в Усть-Янском районе введён режим ЧС. «Это должно было бы позволить мобилизовать все силы и средства для обеспечения работы автозимника и исключения рисков недопоставки топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения. Тем не менее отсутствие достаточного количества техники не позволяет обеспечить полноценную работу трассы», — отметили в «Сахаэнерго».

Чтобы дорога функционировала постоянно, её нужно обслуживать непрерывно, но техники не хватает, констатируют в энергокомпании. В итоге передвижение по круглогодичной трассе возможно только на вездеходном транспорте с малой грузоподъемностью, но она в районе имеется в ограниченном количестве, а в нынешних дорожных условиях даже вездеходы не всегда могут справиться с условиями трассы.

Энергетики ждут восстановления дорог и готовы возобновить доставку топлива в отдалённые сёла Усть-Янского улуса в усиленном режиме. В правительстве республики рапортуют: трассировка проблемной дороги ведётся. По информации главы Усть-Янского района Георгия Фёдорова, в круглосуточном режиме работают десять единиц спецтранспорта. Небольшие запасы топлива в селе Сайлык, с которым отсутствует транспортное сообщение, пока есть. Контролирует ситуацию с доставкой топлива и координирует дорожные работы оперативный штаб правительства Якутии в Усть-Янском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нехватки топлива в шести населённых пунктах Усть-Янского района Якутии коммунальные компании вынуждены снижать температуру подачи тепла и вводить режим экономии. Дорожное сообщение с сёлами стало невозможным после затяжной пурги. По данным на 1 февраля, в посёлках Сайылык, Усть-Яна и Хайыр запасов топлива оставалось на 10−15 суток. Чуть лучше ситуация в Депутатском, Тумате и Казачьем.

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