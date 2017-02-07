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В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News

Политика
Песков подчеркнул, что Кремль очень «добрый и очень терпеливый»
Московский Кремль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский Кремль

Москва, 7 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 7 февраля, что в Кремле дождутся извинений в 2023 году от журналиста Fox News, обвинившего Владимира Путина в убийстве.

Песков подчеркнул, что Кремль очень «добрый и очень терпеливый». «Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что в Кремле и на телеканале — разное понимание хорошего тона и правил воспитанности, однако для Москвы это не инцидент.

«Но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны его главной редакции, с плохой стороны характеризует эти средства массовой информации», — сказал Песков.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли, в ходе беседы в президентом США Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». Позже он дал понять, что за свои слова не извинится, предложив дождаться 2023 года.

Песков назвал высказывания журналиста «недопустимыми и оскорбительными».

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года

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