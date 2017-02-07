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Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года

Политика
Американский телеведущий, оскорбивший президента России в ходе интервью с Дональдом Трампом, отказался приносить извинения за свои слова

Вашингтон, 7 февраля 2017, 05:18 — REGNUM  Ведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», дал понять, что не будет извиняться за свои высказывания.

«Я работаю над извинением, но на это может потребоваться некоторое время. Можете справиться на этот счёт году так в 2023» — заявил О'Райли в эфире своего телешоу 6 февраля.

Напомним, 4 февраля Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал об уважении к своему коллеге Владимиру Путину. После этого ведущий напомнил главе Белого дома об обвинениях, звучавших на Западе в адрес президента России, и назвал российского лидера убийцей.

«А вы думаете, что наша страна так уж невинна?» — ответил американский президент.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста «недопустимыми и оскорбительными». «Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы

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