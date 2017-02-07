Дальнегорск, Приморский край, , 11:15 — REGNUM 7 февраля в городе Дальногорске Приморского края совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова. Неизвестный напал на сотрудника агентства около 20:00 по местному времени.

Редакция ИА REGNUM не исключает, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста, поскольку за годы работы Алексея Иванова в Дальневосточной редакции в его адрес неоднократно поступали угрозы, публикации ИА REGNUM о деятельности властных структур в крае нередко носили критических характер, в связи с чем со стороны заинтересованных лиц были попытки оказания давления на редакционную политику агентства.

В день нападения Алексей Иванов подал заявление в полицию. 8 февраля начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Ирина Сырова не смогла предоставить оперативную информацию по принятым на сегодняшний день мерам по заявлению шеф-редактора ИА REGNUM по Дальнему Востоку Иванова А.А.

В частности, ИА REGNUM было рекомендовано прислать официальный запрос для дальнейшего его перенаправления в Дальнегорск.

В настоящее время шеф-редактор ИА REGNUM Алексей Иванов находится в больнице Дальнегорска. Обстоятельства произошедшего выясняются.