Ташкент, , 12:03 — REGNUM Сотрудничество Узбекистана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не повлияет на рост сотрудничества с другими государствами. Об этом заявил посол республики в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов, сообщили в пресс-службе посольства.

Узбекистанский дипломат принял участие в Брюссельском пресс-клубе. Хакимов подчеркнул, что Узбекистан не планирует вводить никаких ограничений при взаимодействии с какими-либо зарубежными странами или международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2019 года посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что возможным решением вопроса нелегальных трудовых мигрантов может стать вступление республики в ЕАЭС.

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