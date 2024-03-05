В преддверии 8 Марта в России выявили новую мошенническую схему
Москва, 5 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Мошенники задействовали перед 8 Марта новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет, сообщили 5 марта в пресс-службе компании F. A. C. C. T.
Как рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C. T. Евгений Егоров, мошенники воспользовались тем, что российские граждане готовятся к 8 Марта и покупают цветы. С 1 марта они активно запускают мошеннические сайты по продаже цветов.
«Для привлечения жертв злоумышленники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина. После выбора букета от потенциальной жертвы требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего оплатить букет по реквизитам мошенников», — сообщил Егоров «Газете. ру».
Например, фейковый магазин предлагает купить букет из семи тюльпанов за 903 рубля, 101 тюльпан — за 13 029 рублей. Поверивший мошенникам покупатель теряет деньги. Однако злоумышленники могут задействовать и другие схемы, в результате желающие приобрести букет рискуют потерять все средства со счёта.
Сайты фейковых магазинов зачастую создают незадолго до совершения атак. В F. A. C. C. T. посоветовали проверять дату регистрации доменного имени сайтов через Whois-сервисы. Кроме того, занимающиеся дистанционной торговлей сайты должны указывать полное фирменное наименование.
Специалисты по кибербезопасности посоветовали использовать для онлайн-покупок специальные банковские карты.
Как сообщало ИА Регнум, клиенты нескольких российских банков начали получать от мошенников письма о якобы возможном списании с их счетов несуществующего налога на проведение СВО. Мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени банков сразу после завершения налогового периода.
Получателей писем склоняли к тому, чтобы они подписали заявление на отказ от уплаты такого «налога» под угрозой того, что человеку придётся ежемесячно платить десятки тысяч рублей в бюджет. Чтобы подписать заявление, клиент банка переходит по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, и вводит свои данные, которые оказываются в распоряжении мошенников.