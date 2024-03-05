Москва, 5 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Мошенники задействовали перед 8 Марта новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет, сообщили 5 марта в пресс-службе компании F. A. C. C. T.

Марина Каширская ИА Регнум

Как рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C. T. Евгений Егоров, мошенники воспользовались тем, что российские граждане готовятся к 8 Марта и покупают цветы. С 1 марта они активно запускают мошеннические сайты по продаже цветов.

«Для привлечения жертв злоумышленники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина. После выбора букета от потенциальной жертвы требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего оплатить букет по реквизитам мошенников», — сообщил Егоров «Газете. ру».

Например, фейковый магазин предлагает купить букет из семи тюльпанов за 903 рубля, 101 тюльпан — за 13 029 рублей. Поверивший мошенникам покупатель теряет деньги. Однако злоумышленники могут задействовать и другие схемы, в результате желающие приобрести букет рискуют потерять все средства со счёта.

Сайты фейковых магазинов зачастую создают незадолго до совершения атак. В F. A. C. C. T. посоветовали проверять дату регистрации доменного имени сайтов через Whois-сервисы. Кроме того, занимающиеся дистанционной торговлей сайты должны указывать полное фирменное наименование.

Специалисты по кибербезопасности посоветовали использовать для онлайн-покупок специальные банковские карты.

Как сообщало ИА Регнум, клиенты нескольких российских банков начали получать от мошенников письма о якобы возможном списании с их счетов несуществующего налога на проведение СВО. Мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени банков сразу после завершения налогового периода.

Получателей писем склоняли к тому, чтобы они подписали заявление на отказ от уплаты такого «налога» под угрозой того, что человеку придётся ежемесячно платить десятки тысяч рублей в бюджет. Чтобы подписать заявление, клиент банка переходит по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, и вводит свои данные, которые оказываются в распоряжении мошенников.