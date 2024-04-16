Москва, 16 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы мошенники создают новые поддельные ресурсы, чтобы выманивать деньги у граждан. Причём в качестве новой цели злоумышленники выбрали ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников. Об этом 16 марта сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании F. A. C. C. T.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди сайтов аферистов, обнаруженных специалистами Digital Risk Protection компании F. A. C. C. T., ресурс с логотипом «Роскачества», разработанный для участников партнёрских мошеннических программ, которые привлекают потенциальных жертв на фишинговые и скамерские страницы.

Жертвам ― ветеранам и их семьям ― обещали единовременные компенсации, выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Жертвы, которые хотели получить компенсации, должны были оплатить комиссию и указать данные своей карты. В результате с их счета списывалось от 400 до 1100 рублей», ― говорится в материале.

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C. T. Евгений Егоров предупредил, что ближе ко Дню Победы мошеннических ресурсов может стать больше. При этом злоумышленники используют громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», «официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан».

Как сообщало ИА Регнум, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о придуманном мошенниками новом способе красть деньги россиян. Злоумышленники делают это с помощью трансляции экрана смартфона. Эксперт подчеркнул, что ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение не помогут защититься от этого.

«Тинькофф Защита» в начале апреля раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты. Он совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции. Нововведением стало и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги.

Следователь ГСУ регионального главка МВД подполковник юстиции Софья Чулкова 6 апреля сообщила, что в последнее время телефонные мошенники в Санкт-Петербурге активизировали попытки обмана россиян под видом «Госуслуг», хотя и продолжают звонки от имени банков и сотовых операторов.