Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американские власти усилили давление на Великобританию, чтобы не допустить сотрудничества Лондона с китайской компанией Huawei по развёртыванию в королевстве сетей связи 5G. Об этом пишет 24 декабря Financial Times, ссылаясь на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Помощник Дональда Трампа указал, что одобрение британским правительством сотрудничества с Huawei будет представлять угрозу для спецслужб МИ-5 и МИ-6, обернётся возможностью доступа «к наиболее деликатной» информации британских подданных и государственным секретам Соединённого Королевства.

О'Брайен подчеркнул, что у Лондона секретную информацию, будь то ядерные секреты или разведданные, «собираются похитить оптом». В США шокированы тем, что за якобы коммерческим решением в Британии не видят угроз национальной безопасности.

Очередной призыв со стороны США поднимает давление на Лондон на новый уровенб, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не раз призывали Великобританию прекратить сотрудничество с Huawei. Однако в апреле 2019 года бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации в создании мобильной сети 5G.

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