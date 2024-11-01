Вашингтон, 1 ноября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Официальную стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой он назвал сторонников Дональда Трампа «мусором», отредактировал Белый дом. Об этом 31 октября сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что в стенограмме заменён фрагмент речи, где Байден говорит о сторонниках Трампа. После изменений получилось, что президент США высказывается только об одном стороннике.

Таким образом, Байден впоследствии получил возможность утверждать, что он в своей речи имел в виду лишь одного сторонника Трампа — Тони Хинчклиффа, которого обвинили в разжигании ненависти за неудачную шутку. Хинчклифф на митинге сторонников Трампа назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США от республиканцев Трамп проехал по штату Висконсин на белом мусоровозе, после того как Байден назвал сторонников политика-республиканца «мусором».

Президента США Байдена, назвавшего сторонников своего политического оппонента, бывшего американского лидера Трампа «мусором», пришлось оправдывать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Как утверждала пресс-секретарь, Байден не имел в виду сторонников Трампа и не говорил о людях, поддерживающих другого кандидата в президенты.