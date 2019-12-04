Москва, , 18:01 — REGNUM Об увеличении за год на 70% числа российских граждан, признанных банкротами, сообщает 4 декабря юркомпания «Стопдолг».

Уточняется, что число обанкротившихся граждан РФ достигло 161 тысяч человек, причём за прошедшее с начала года время их число увеличилось на 66 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число банкротов выросло на 70%.

Лидером по числу граждан, признанных банкротами, является Москва: здесь таких за год оказалось 12 тысяч человек. В Подмосковье — 9,6 тыс., в Санкт-Петербурге — 7,6 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главной причиной банкротства являются потребительские кредиты. Растёт число людей, которые становятся банкротами из-за долгов микрофинансовым организациям.

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