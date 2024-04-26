Сумы, Украина, 26 апреля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Краснополье в Сумской области прогремел взрыв рядом с блиндажом подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа», — рассказал Лебедев журналистам.

Он уточнил, что также взрывы произошли в нескольких населённых пунктах региона: в Белополье, Шалыгине и Новгородском.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья сообщал о том, что российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклее Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ.

По его словам, прилёт по железнодорожной станции в Балаклее зафиксировали 25 апреля в 16:40.

Также Лебедев информировал, что в ночь на 23 апреля российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.