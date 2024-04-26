Балаклея, Украина, 26 апреля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. Об этом журналистам сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Defense.gov Ракетный удар

По его словам, прилет по железнодорожной станции в Балаклее зафиксировали 25 апреля в 16:40.

«Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилёт. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, всё оцепили», — добавил Лебедев.

По информации подполья, вечером в тот же день ВС России атаковали железнодорожную станцию в посёлке Удачное в ДНР. Здесь у противника сорвалась ротация и подвоз боекомплектов.

В результате удара по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошёл взрыв, а затем детонация. Также под ударом оказалась станция в посёлке городского типа Боровая в Харьковской области. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что в ночь на 23 апреля российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.

Подполье 22 апреля подтвердило удар по телевышке в Харькове, на которой были установлены средства связи украинской системы ПВО. По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, на вышке, предположительно, находилось координационное оборудование и системы наведения, «работавшие» по территории Белгородской области.