8 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Валентин Юшкевич, , 17:54 — REGNUM В этом году форум V Восточный экономический форум во Владивостоке собрал более 8,5 тысяч участников из 65 стран и среди них, пожалуй, на особом счету была индийская делегация, которая давно рассматривается российской стороной как надежный партнер и щедрый инвестор. Во всяком случае то, что Владимир Путин посетил строящийся судостроительный комплекс «Звезда» именно с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, случайностью не назовешь.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что эта судоверфь в 2019 году была определена единственным исполнителем работ по строительству головного атомного ледокола «Лидер» (проекта 10 510) задуманного как самый мощный в мире (120 МгВт). Эта серия из трех ледоколов должна будет обеспечить круглогодичное судоходства по Северному морскому пути (СМП) и пока для «Лидера» все складывается вполне удачно. Госкорпорация «Росатом» намеревается не позже первого полугодия 2020 года подписать контракт на его строительство. Об этом на первом заседании международного общественного Совета Северного морского пути заявил зам. генерального директора «Росатома» Вячеслав Рукша.

Создание этого Совета глава «Росатома» Алексей Лихачев анонсировалв Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2019, пообещав начать его работу именно во Владивостоке. И слово сдержал. В заседании помимо российской стороны приняли участие представители Японии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Швеции, Дании, Германии, Франции, Норвегии и др., что позволяет говорить об их неподдельном интересе к СМП.

Этот интерес вполне объясним, поскольку за день до начала ВЭФ «Совкомфлот» сообщил о том, что впервые в истории судоходства крупнотоннажный нефтеналивной танкер «Проспект Королёва» успешно преодолел Севморпуть за семь суток без использования ледокольного сопровождения.

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А уже в рамках самого форума"Совкомфлот» подписал соглашение с «Новатэком» о создании совместного предприятия, которое станет эффективным участником рынка морских перевозок. При этом в него могут войти и другие компании отрасли, а само новое предприятие выступит заказчиком строительства и эксплуатации судов-газовозов арктического класса.

«Новатэк» и «Совкомфлот» запускают проект в области морской транспортировки

Отметился «Новатэк» м еще одним заявлением. Акционеры проекта «Арктик СПГ-2» (вместе с россиянами это французская Total, китайские CNPC и CNOOC и японский консорциум Mitsui и Jogmec), окончательно определились со своим инвестиционным решением. Итоговая стоимость проекта утверждена в $21,3 млрд, а запуск всех трех линий завершится к 2026 году. Кроме того, глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания определилась со следующим СПГ-проектом — «Арктик СПГ-1» (мощностью 19,8 млн тонн) будет разрабатываться на базе месторождений Гыдана.

По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Впрочем, пока «Новатэк» один из самых ярких, но не очень многочисленных положительных инвестиционных примеров. По мнению замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова инвесторам в Арктике, даже больше, чем на Дальнем Востоке, мешает неразвитость инфраструктуры. В этой связи, по словам Крутикова, специально для Арктики министерством разрабатывается система преференций даже более продвинутая, чем дальневосточная: «Все лучшее, что на Дальнем Востоке заработало и показало свою эффективность, надо туда взять. В первую очередь, это касается административных преференций, то есть упрощение процедур, связанное с получением земли или разрешения на строительство, с работой пунктов пропуска, с подходами к защите бизнеса от избыточного административного давления. Конечно, все эти практики мы забрали, потому что это не требует, скажем так, больших ресурсов. Это можно брать и применять сейчас», — пояснил на ВЭФ замминистра в интервью РИА «Новости».

СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» Kremlin.ru

Не исключил Александр Крутиков и возможности применения для арктических территорий программы «Дальневосточный гектар», оговорившись, что сначала «надо спросить у людей». Но проблема в том (как мы уже неоднократно отмечали), что все предложения для законопроекта по арктическим преференциям, сформулированные министерством, пока никак не могут найти полной поддержки в правительстве.

Есть некоторые расхождения во взглядах на правительственном уровне и по другим вопросам. В первую очередь по разработке арктического шельфа. В этом смысле очевидным «победителем» можно считать вице-премьера Юрия Трутнева, который 3 сентября провел второе за неделю совещание с вице-премьером Дмитрием Козаком. Результатом стало поручение всем профильным ведомствам (от министерств до ФСБ) внести в правительство законопроект о расширении списка субъектов, которые могут иметь право работы на шельфе Арктики.

Таким образом, оказались не у дел эксперты, которые считали, что Трутневу не удастся сломить сопротивление единственных на данный момент разработчиков шельфа русской Арктики в лице «Газпрома» и «Роснефти». Другое дело, что до сих пор не очень ясно будут ли допущены к процессу вместе с российскими частными инвесторами еще и зарубежные. Если верить Дмитрию Кобылкину, то возглавляемое им Минприроды готово ввести налоговые стимулы пока только для отечественных компаний, а в отношении иностранных он проявил привычный ему скепсис. По его словам, когда баррель нефти стоил более 100$, то была «более-менее какая-то активность в шельфовой зоне, а на сегодняшний день я не думаю, что туда придет кто-то».

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Со своей стороны глава Минэнерго АлександрНовак не исключил из числа потенциальных инвесторов зарубежных партнеров, но во главу угла также поставил их заинтересованность: «Все будет зависеть в первую очередь от привлекательности условий разработки и источников финансирования. Потому что на сегодняшний день фактически проекты на арктическом шельфе либо с отрицательной стоимостью, либо с небольшим IRR (доходностью), который не позволяет этим проектам конкурировать с другими. Нужно создать (соответствующие) условия», — цитирует ТАСС Александра Новака в кулуарах ВЭФ.

Платформа «Приразломная». Почтовая марка

Если же говорить о доходности, то здесь, не сговариваясь, многие субъекты АЗР и Дальнего Востока обратили внимание на развитие арктического туризма. Некоторые из них уже подписали совместные соглашения. Например, Чукотка, Приморье, Сахалин и Камчатка заявили на ВЭФ о создании нового турпродукта — разработке межрегионального круизного бренда «Pacific Russia» и его совместном продвижении в России и за рубежом.

Совершенно очевидно, что этому процессу будет крайне способствовать долгожданноераспоряжение российского правительства о разрешении захода иностранных круизных лайнеров в 340 арктических и дальневосточных портов. Речь идет отерритории 13 регионов России. Больше всего — в Красноярском крае (65), Чукотском АО (62) и Камчатском крае (56).

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Не отстают от коллег и другие территории. Так, архангелогородцы сообщили о том, что в национальном парке «Русская Арктика» (в бухте Тихая архипелага Земля Франца-Иосифа) открылся визит-центр. Он разместился в аутентичном здании бывшего аэрологического корпуса. На торжестве присутствовало более сотни туристов, преимущественно из США, Австралии и Швеции.

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Не отстает от соседей и Мурманская область, где не только открылся туристский информационный центр, но и, по словам врио губернатора Андрея Чибиса, туризм должен стать «серьезным драйвером развития для многих населенных пунктов». С той целью уже разработано специальноемобильное приложение, объединяющее все бренды региона, принято решение о работе в службе «112»диспетчера, владеющего английским языком, а сам туризм предлагается развивать по четырем основным направлениям — водный, зимний, паломнический и промышленный. Согласно озвученным планам к 2025 году поток на Кольский полуостров должен достичь более полумиллиона туристов в год.