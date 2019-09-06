Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 19:53 — REGNUM Более сотни туристов из США, Австралии и Швеции и других стран, путешествующих по Арктике на судне компании Silversea Cruises, стали свидетелями открытия визит-центра в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном парке «Русская Арктика»..

Визит-центр разместился в здании бывшего аэрологического корпуса 1954 года постройки. Летом 2018 года сотрудники нацпарка подготовили помещение, высушили ото льда и воды, очистили, а этим летом провели монтаж выставки.

«Первые посетители оценили наши усилия. Главный показатель успешности проекта — то, что люди из разных уголков Земли хотели вернуться к нам вновь и показать эти места своему продолжению — детям», — отметил директор нацпарка Александр Кирилов.

В создании стендов визит-центра бухты Тихая использованы приемы монтажа фото и художественной графики, информация на них размещена по темам и дублируется на русском, английском и китайском языках. Первым экспонатом нового визит-центра в бухте Тихая стала Голубая книга — летопись советской полярной станции, в которой запечатлены автографы Папанина, Водопьянова, Пинегина и других исторических личностей.

«Мы намеренно не превращали исторические здания полярной станции в новодел, для того, чтобы посетители бухты могли почувствовать атмосферу прошлого. Перед нами стояла непростая задача: привести к единому знаменателю всю полифонию информации по истории, биологии, геологии, климату, современных днях станции. Также нужно было вписать современные конструкции в аутентичное помещение», — рассказала автор дизайн-проекта Алёна Хан.

В этом году сотрудники национального парка создали плоскостную экспозицию, в следующий год в визит-центре появятся экспонаты, которые сегодня находятся на реставрации.

Напомним, полярная станция «Бухта Тихая» была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913—1914 гг. В настоящее время на территории станции «Бухта Тихая» находится полевая база нацпарка «Русская Арктика».

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Нацпарк «Русская Арктика» — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.