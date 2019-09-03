Москва, , 07:58 — REGNUM Крупнотоннажный нефтеналивной танкер «Проспект Королёва», использующий экологически чистое газомоторное (СПГ) топливо, впервые в истории судоходства завершил переход по трассам Северного морского пути. Об этом сообщила пресс-служба компании «Совкомфлот».

В компании отметили, что продолжительность перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва составила чуть больше семи суток вместо запланированных восьми. Судно прошло 2118 морских миль со средней скоростью 12,2 узла, при этом не использовалось ледокольное сопровождение.

По словам капитана танкера Олега Шишкина, избежать встречи с айсбергами в проливе Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга судну удалось благодаря своевременному прогнозированию. Переход по Севморпути танкер выполнил для доставки партии сырой нефти из порта Мурманск в Китай. В компании рассчитывают, что маршрут станет регулярным.

Группа «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, обеспечивающая транспортировку углеводородов по морю, а также обслуживающая шельфовую разведку и добычу нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом.

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