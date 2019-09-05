Владивосток, , 10:31 — REGNUM Зарубежные нефтяные компании пока не проявляют заинтересованности в доступе к российской части шельфа Арктики, заявил 5 сентября глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Я не слышал (о европейских интересантах). Я не вижу, чтобы туда кто-то рвался, очень дорого все», — сказал Кобылкин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, когда баррель нефти стоил более 100$, то была «более-менее какая-то активность в шельфовой зоне, а на сегодняшний день я не думаю, что туда придет кто-то».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний.

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