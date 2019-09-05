Владивосток, , 06:52 — REGNUM Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центрами роста мировой экономики, через Дальний Восток», — заявил Хиросигэ Сэко.

Проект предусматривает строительство трёх очередей по производству СПГ мощностью до 6,6 млн тонн в год каждая. Всего 19,8 млн тонн в год.

Инвестиции в проект оцениваются в $20−21 млрд. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. «НОВАТЭК» уже нашёл инвесторов на 40% проекта. Компания не исключает снижения своей доли до 9,9% в расчёте на работу с конечными потребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум.