Москва, , 08:33 — REGNUM Россия разрешила заход иностранных круизных лайнеров в 340 портов, расположенных в Арктике и на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

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Для иностранных туристских судов открыты порты на территории 13 регионов России. Больше всего в Красноярском крае (65), в Чукотском АО (62) и в Камчатском крае (56), меньше всего — в Магаданской области (4), Карелии (6) и Ненецком АО (7).

Предполагается, что развитие круизного туризма повысит интерес к русской Арктике российских и иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на развитие круизного туризма в России, правительство РФ внесло в Госдуму в июле 2019 года.

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