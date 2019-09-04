Владивосток, , 11:31 — REGNUM Совместное предприятие по морской транспортировке договорились создать компании «Новатэк» и «Совкомфлот» в рамках V Восточного экономического форума. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба «Новатэка».

"Эффективное развитие Северного морского пути как надежного круглогодичного маршрута требует консолидации опыта ледовой навигации, применения новых технологических решений, внедрения лучших мировых стандартов безопасности мореплавания и подготовки кадров», — прокомментировал заключение соглашения председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

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Документ определяет намерение сторон создать совместное предприятие, которое станет эффективным участником рынка морских перевозок. В него также могут войти другие компании отрасли. Отмечается, что предприятие выступит заказчиком строительства и эксплуатации судов-газовозов арктического класса.

По словам Михельсона, подписание соглашения также будет содействовать выполнению поставленной президентом России задачи по увеличению грузопотока по Севморпути до 80 млн тонн в 2024 году.

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