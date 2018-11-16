Укрощение строптивых: что происходит с ценами на бензин в России

Светлана Шаповалова, , 10:26 — REGNUM

Несмотря на снижение цены нефтепродуктов на мировом рынке, экспортная альтернатива для российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) по-прежнему является приоритетнее, чем насыщение внутреннего рынка моторным топливом. И по-прежнему ВИНКи генерируют миллиарды убытков от сдерживания розничных цен на АЗС, но ситуацию это не спасает.

Заморозка

Когда российское правительство призвало к проявлению альтруизма и понудило нефтяников подписать соглашение ещё и о сдерживании оптовых цен на бензин, не предложив обсуждавшихся ранее субсидий и прочих преференций, реакция была предсказуемой: «дороги» объективной реальности и содержимого протокола, подписанного по итогам очередного совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, разошлись. Рост цен на основной площадке закупок топлива — Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже — продолжился даже после объявления «заморозки».

Тем не менее на совещании, которое президент Владимир Путин провёл с членами правительства, Дмитрий Козак поспешил заверить в том, что все крупные нефтекомпании 7−10 ноября 2018 года подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо, мол, ситуация стабилизирована, цены заморожены.

Напомним, соглашения эти замораживают мелкооптовые цены в каждом регионе по схеме: розничная цена минус 2,7 тыс. руб. на тонну топлива, что, по мнению правительства, должно обеспечить рентабельную работу независимых АЗС. С января 2019 года, когда в России повысится НДС и НДПИ, мелкооптовым ценам тоже «разрешено» расти, но не более чем на уровень инфляции. В противном случае вновь обещано введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Коммерсанты-вредители

На одном из последних совещаний вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что к подписанию соглашений о заморозке мелкооптовых цен на моторное топливо могут присоединиться некоторые независимые сети АЗС в регионах. Именно их деятельность будет пристально изучена ФАС РФ на предмет монопольного доминирования на местных рынках. Если такие доминанты среди независимых сетей будут найдены, им будет предложено тоже подписать соглашение о заморозке цен.

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Но сами представители независимых АЗС говорят, что они в замешательстве от такой идеи.

«Нам предлагаются 4%-ные наценки при имеющихся операционных расходах порядка 9−10%. Я вас уверяю, в таких условиях никто работать не будет, все просто закроются, других вариантов нет. Либо нужны какие-то адекватные решения», — пояснил ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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Тем временем ФАС уже взялось за автозаправщиков Забайкалья, где бензиновый ажиотаж проявился наиболее остро. Сразу несколько краевых сетей АЗС 15 ноября получили предупреждения антимонопольщиков о необходимости снизить розничные цены на моторное топливо. По словам руководителя Забайкальского УФАС Евгения Минашкина, заправки «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт», «Регион», «Союз и Ко» являются доминантами на локальных территориях, поэтому если цены не будут снижены, то ведомство возбудит административные дела и выпишет штрафы.

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Власти Забайкалья со своей стороны тоже решили помочь наведению порядка на топливном рынке региона. Уверовав в нехватку АЗС, они объявили, что намерены привлечь «Роснефть» к решению этой проблемы. На что гендиректор «Нефтемаркета» Алексей Клубович, которому принадлежит крупнейшая в Забайкалье сеть заправок, сказал, владельцы независимых АЗС вынуждены наценять топливо в отдалённых районах, чтобы перекрыть затраты на транспортировку из Читы, и что он не против продать нефтяному холдингу все свои 11 автозаправок в отдалённых районах края и посмотреть на «социальную ответственность» «Роснефти».

Саботаж

Невероятно, но, подписав соглашение о заморозке оптовых цен, «Роснефть» уже продемонстрировала свой крутой нрав: 15 ноября 2018 года на биржевых торгах с базисов НК «Роснефть» не было продано ни одной тонны нефтепродуктов, значение спроса же превысило значение предложения в шесть раз.

«Нам тяжело говорить об окончательном и бесповоротном уходе с биржи НК «Роснефть», однако ситуация настораживает. При этом с мелкооптовых базисов «Роснефти» товар отгружают неохотно и весьма ограниченно.

Так, в Самарской области зимнее дизельное топливо в мелком опте не продают вообще, по АИ-92 и АИ-95 выставлен норматив в 20 тонн. В Амурской области заявки по зимнему дизелю исполняются на 50%, а АИ-92 и АИ-95 сторонним организациям не отгружают. В Калужской области заявки принимаются и тут же отклоняются. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в других регионах. Другого эффекта от фиксации цен ожидать вряд ли приходится», — говорится по поводу произошедшего в «ноябрьских тезисах» Независимого топливного союза.

Не исключено, что на этот демарш нефтяной холдинг пошёл в связи с недавним заявлением главы «Роснефти» Игоря Сечина, по сути обвинившего независимые АЗС в искусственном создании дефицита сырья и завышении оптовых цен. Как один из примеров глава нефтяного холдинга привёл в интервью историю с Приморским краем, где один владелец, которому принадлежит десяток заправок, «формирует ценообразование в регионе».

Неужели бизнесмен, не вникая в детали, озвучил ровно то, что ему донесли подчинённые? Многим очевидно, что речь идёт о прямом нарушении законов рынка, возникшем вследствие правительственного решения о заморозке цен.

«Нелепыми звучат пассажи о том, что розничная сеть НК «Роснефть» вынуждена приспосабливаться под ценовую политику независимого сектора. Это и исторически, и фактически не так. Исторически независимые АЗС всегда держали цены ниже, чем у ВИНК. Сегодня же в условиях фиксации цен и ограничений по возможному диапазону значений розницы независимый сектор, чтобы не терпеть операционный убыток, держит цены выше, чем указанные на стелах крупных нефтяных компаний, при этом единовременно испытывая отток клиентов», — отмечается в «ноябрьских тезисах» Независимого топливного союза.

Представитель Ассоциации независимых АЗС в Забайкальском крае Павел Сорокин сожалеет, что российское правительство не слышит независимых участников топливного рынка:

«Монополисты живут по одним правилам, а нас выбросили вперед — поставили перед народом. Поднятие цен есть, но во всем виноваты коммерсанты».

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Так как при такой ситуации крайними оказались «негодяи-коммерсанты»? Может быть, ВИНКам честнее было бы сказать народу: «Да, мы зарабатываем сейчас на экспорте, потерпите», а не «кошмарить» биржу отказом от торгов и общественность — данными о десяти заправках независимых АЗС, «которые формируют цену на бензин в регионе»?

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Тем временем, по данным Росстата, с 5 по 11 ноября увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 14 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Якутске — на 0,5%, Кызыле — на 0,4% и Саранске — на 0,3%.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1)на 12 ноября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,47 41,55 44,83 50,26 45,29 Центральный федеральный округ 43,85 41,74 45,33 51,06 44,51 Белгород 42,70 40,99 44,23 49,64 44,56 Брянск 42,40 41,19 44,42 48,68 45,75 Владимир 43,34 41,65 45,22 49,06 45,60 Воронеж 44,72 42,49 45,93 49,58 44,87 Иваново 42,06 40,73 42,77 47,54 43,98 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,90 Кострома 42,52 41,29 43,66 46,94 45,49 Курск 43,77 41,30 44,52 49,72 45,00 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,31 Московская область 44,06 41,77 45,45 51,61 44,92 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,98 41,59 44,69 49,90 44,86 Смоленск 43,23 41,35 44,95 47,80 44,71 Тамбов 43,11 41,82 44,95 49,24 44,34 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,17 41,64 44,92 50,32 45,11 Ярославль 41,85 40,56 43,04 47,58 43,41 Москва 45,79 42,29 46,01 51,53 44,55 Северо-Западный федеральный округ 44,09 41,90 45,28 51,81 46,46 Петрозаводск 42,82 41,40 44,97 49,10 47,37 Сыктывкар 42,61 41,59 43,89 51,04 46,03 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,96 44,14 48,09 … 50,43 Вологда 43,42 42,37 45,02 48,70 46,61 Калининград 45,82 43,48 46,12 52,43 46,75 Ленинградская область 43,60 42,02 45,14 51,93 46,19 Мурманск 44,53 42,57 45,58 47,90 48,33 Великий Новгород 43,81 40,98 44,09 51,99 45,38 Псков 43,50 41,00 44,22 49,44 45,04 Санкт-Петербург 44,86 41,92 45,45 52,26 46,32 Южный федеральный округ 44,66 42,76 46,37 51,12 44,56 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 44,09 Элиста 43,79 42,23 45,39 … 44,09 Симферополь 49,50 46,95 50,09 55,99 50,30 Краснодар 44,92 42,84 46,38 50,93 43,68 Астрахань 43,32 41,75 45,31 48,66 43,84 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 44,07 Ростов-на-Дону 45,21 42,91 46,23 50,63 44,05 Севастополь 47,15 45,94 48,26 55,99 48,66 Северо-Кавказский федеральный округ 44,39 42,63 45,74 49,76 42,80 Махачкала 45,29 43,92 45,92 49,19 45,55 Назрань 41,51 39,90 42,47 … 38,01 Нальчик 45,49 42,53 46,16 51,46 44,17 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,06 42,23 44,97 51,33 44,19 Грозный 42,62 41,42 43,53 46,73 38,90 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,63 40,88 44,05 49,37 44,03 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,64 41,08 44,46 50,02 45,56 Саранск 42,76 41,22 44,62 47,14 45,45 Казань 41,88 40,45 43,07 49,49 43,16 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,97 40,91 44,45 50,01 44,96 Пермь 43,47 41,37 44,39 49,33 46,14 Киров 43,26 41,76 45,45 50,95 45,97 Нижний Новгород 43,46 41,14 44,33 48,51 44,05 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,34 40,84 43,88 48,17 43,42 Самара 43,10 40,83 44,03 50,55 43,25 Саратов 42,67 41,38 44,66 49,50 43,20 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,12 Уральский федеральный округ 42,13 40,31 43,47 49,05 45,28 Курган 41,58 39,77 42,60 46,81 43,98 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 43,12 40,49 44,10 48,97 46,71 Ханты-Мансийск 46,08 44,14 46,69 50,67 51,88 Салехард 41,93 41,53 42,85 … 45,20 Челябинск 40,70 39,27 42,76 48,13 43,90 Сибирский федеральный округ 42,46 40,95 43,56 48,15 46,81 Горно-Алтайск 43,07 41,87 44,45 48,67 46,38 Улан-Удэ 43,12 41,13 43,46 46,73 46,87 Кызыл 45,50 44,41 47,05 49,26 55,43 Абакан 42,22 41,06 43,47 47,31 47,25 Барнаул 41,29 40,54 42,57 47,70 45,65 Чита 47,38 45,79 47,89 51,15 52,07 Красноярск 42,19 41,07 43,49 48,66 47,28 Иркутск 44,19 42,35 45,03 47,93 46,41 Кемерово 42,36 40,21 42,97 48,33 45,64 Новосибирск 41,69 40,43 43,41 47,95 47,27 Омск 41,41 40,28 42,72 48,43 46,17 Томск 41,98 40,42 42,14 46,61 46,32 Дальневосточный федеральный округ 44,45 43,45 45,08 47,25 49,40 Якутск 53,91 53,59 53,69 55,45 55,96 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 53,23 Владивосток 43,09 42,08 42,87 46,36 45,64 Хабаровск 42,01 41,41 43,25 44,05 44,98 Благовещенск 44,15 42,82 44,73 47,06 48,88 Магадан 50,98 49,52 53,21 … 57,06 Южно-Сахалинск 46,68 44,99 46,79 51,84 52,20 Биробиджан 43,61 42,82 44,37 44,20 48,13 Анадырь 56,11 55,00 58,00 … 57,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Чрезвычайный комитет

Сложно представить, что кризисная ситуация с нехваткой топлива в регионах могла бы разрешиться за неделю после заморозки оптовых цен, но то, что она ухудшилась, может свидетельствовать о неэффективных мерах регулирования рынка.

Независимый топливный союз (НТС) от имени всех коммерческих АЗС России опубликовал открытое обращение к главе государства Владимиру Путину, в котором рассказал о глухоте правительства и намерении создать «комитет по чрезвычайной ситуации в топливной отрасли».

По мнению независимых участников топливного рынка, мотивы такого поведения чиновников понятны: прикрывая нежелание проводить назревшую комплексную реформу в отрасли и отказываясь видеть в будущем, как следствие, социальную напряженность, регуляторы уходят от личной ответственности за провал собственной экономической политики в топливном секторе, перекладывая её на плечи независимых АЗС сегодня, а в будущем — на главу государства Владимира Путина.

Кстати, президент на недавнем совещании с членами правительства призвал сдерживать розничные цены на топливо в РФ, заявив, что рост цен на нефть на мировом рынке «совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны».

Вот почему, высказав опасения о том, что увеличение акцизов на топливо с 1 января 2019 года неизбежно приведет к еще более мощному скачку внутренних цен, что в условиях директивного управления навсегда похоронит даже остатки подобия рынка и вызовет волну социального негатива, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов объявил о решении создать «комитет по чрезвычайной ситуации в отрасли».

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Дело в том, что не только автомобилисты и независимые участники топливного рынка терпят бедствие в связи с диспаритетом бензиновых цен. В Госдуме РФ вдруг вспомнили, что не выполнили свои обязательства перед аграриями по ГСМ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы во втором чтении напомнил, что сельхозпроизводителям было выделено 5 млрд руб. на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ, а речь шла о 12 млрд. По его словам, Минсельхоз на тот период времени зафиксировал эти суммы и принятие решения по 7 млрд руб. отложил для того, чтобы провести расчеты. Спикер предложил вернуться к этому вопросу при рассмотрении бюджета на 2018 год во втором чтении. Второй раунд этой борьбы за компенсацию запланирован на 20 ноября.

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Между тем очевидно, что заморозка цен и отсутствие топлива на большом количестве АЗС подогревают инфляцию и наносят ощутимые имиджевые издержки и правительству, и ВИНКам. В регионах копится недовольство, растут цены на хлеб, проезд на общественном транспорте.

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Поэтому, кроме комплексной реформы нефтяной отрасли, участникам рынка не обойтись без проработки равных рыночных условий. Всем — и нефтяникам, и чиновникам — следовало бы перестать «укрощать строптивых» и теснее взаимодействовать. Но самое главное, хотелось бы, чтобы бизнесмены и чиновники больше не о нефтеприбылях думали, а о том, как максимально быстро и толково выйти сложившегося кризиса.

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