Москва, , 12:16 — REGNUM В издании книжного магазина «Циолковский» вышла в свет книга Ильи Будрайтскиса «Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы» (М., 2020).

Илья Будрайтскис. Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. М., 2020

Издатель сообщает в аннотации, что успехи консервативного популизма принято связывать с торжеством аффектов над рациональным политическим поведением: ведь только непросвещённый, подверженный иррациональным страхам индивид может сомневаться в том, что современный мир развивается в правильном направлении. Неожиданно пассивный консерватизм умеренности и разумного компромисса отступил перед напором консерватизма протеста и неудовлетворённости существующим. Историк и публицист Илья Будрайтскис рассматривает этот непростой процесс в контексте истории самой консервативной интеллектуальной традиции, отношения консерватизма и революции, а также неолиберального поворота в экономике и переживания настоящего как «моральной катастрофы».