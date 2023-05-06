Опубликованы первые кадры с места взрыва иномарки Прилепина в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 13:46 — REGNUM В Сети опубликованы первые кадры с места взрыва, произошедшего в автомобиле «ауди» писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Ролик 6 мая опубликовал Telegrаm-канал «112».

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина. Кадр из видео с телеграм-канала 112

На кадрах видно большую воронку, образовавшуюся от взрыва самодельного взрывного устройства. Раскуроченный автомобиль перевернулся на крышу, он лежит рядом кверху колёсами.

На месте ЧП несколько машин скорой помощи и пожарные.

Появились первые кадры с места взрыва иномарки Прилепина.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство заложили под капот иномарки писателя Захара Прилепина. Мощность СВУ составила не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство под автомобиль могли установить тогда, когда Прилепин выходил в кафе.

Известно, что писатель возвращался из командировки в ЛНР, где он проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». Сегодня писатель ехал домой к семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако он получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель автомобиля.

Взрыв произошёл на трассе в Борском районе по дороге в деревню Пионерское. Дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва. Писатель возвращался из командировки в ЛНР, где он проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». Сегодня он ехал домой к семье.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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