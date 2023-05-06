В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Захар Прилепин Zaharprilepin.ru

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

По некоторым данным, водитель автомобиля погиб. Прилепин направлялся к своей семье. По информации канала, писатель жив. Всего пострадали два человека.

После взрыва в Нижегородской области выставляют блокпосты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин пополнил ряды 70 партийных лидеров, которые ушли добровольцами на фронт. Писатель заключил договор с Росгвардией. Прилепин уже организовывал гуманитарные миссии на новых территориях, а начинал свою службу в составе ОМОН.

В начале апреля при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев. Машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва — вылетели стёкла, выбиты двери. Сам Зубарев получил множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра.