Владивосток, , 06:02 — REGNUM Инициативные жители Владивостока закрасили граффити, которыми вандалы изрисовали Токаревский маяк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Токаревский маяк, ставший местом настоящего поломничества жителей и гостей Владивостока, неоднократно подвергался актам вандализма. Представители пресс-службы Тихоокеанского флота даже предупреждали, что командование флота вынуждено будет преградить доступ людей к маяку, так как гидрографическая служба ремонтирует маяк за свой счёт, средства на это у службы не предусмотрены.

Как и в прошлые разы, вандалы, разукрасившие маяк граффити, остались не найденными, и соответственно, безнаказанными.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за действий вандалов страдает маяк «Токаревская кошка» во Владивостоке, командование Тихоокеанского флота всерьёз озаботилось перекрыть к маяку доступ, лишив туристов известной достопримечательности.