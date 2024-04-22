Москва, 22 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Россия является «основополагающей страной» в обеспечении региональной безопасности на Кавказе, заявил 22 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Сергей Карпухин/ТАСС Глава Азербайджана Ильхам Алиев

В сфере безопасности в регионе от взаимодействия Москвы и Баку зависит очень многое, сказал он.

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч. Мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от взаимодействия между нашими странами зависит очень много», — отметил Алиев.

Как передавало ИА Регнум, Алиев по приглашению Путина прибыл в Россию с рабочим визитом 22 апреля. Пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры двух стран в ходе переговоров рассмотрят ключевые вопросы развития отношений России и Азербайджана и обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

В феврале 2024 года Путин, поздравляя Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, заявил, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку. В свою очередь Алиев 18 марта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ и выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства Москвы и Баку.

В начале переговоров с Алиевым 22 апреля президент России отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.