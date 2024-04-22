Москва, 22 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются, заявил 22 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Official website of President of Azerbaijan Republic

«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растёт товарооборот — достиг уже более 4 млрд долларов, 6 млрд, если в долларовом эквиваленте говорить, — инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества — и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре.

Кроме того, на встрече с Алиевым Путин назвал чувствительными вопросы безопасности в регионе.

«Поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, глава Азербайджана 22 апреля прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По прилёте его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.